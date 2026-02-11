◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合個人ノーマルヒル(大会6日目/現地11日)

ノルディック複合個人ノーマルヒルに日本勢は渡部暁斗選手、山本涼太選手、谷地宙選手の3人が出場。この種目は前半のジャンプの得点により、後半10kmクロスカントリーではタイム差をつけてスタートします。

前半のジャンプで日本勢トップだったのは山本選手。102.5ｍと98mのK点を大きく越えるジャンプでトップと19秒差の3位。渡部選手が100ｍを飛び11位、谷地選手が96.5mを飛び15位となっています。後半のクロスカントリーは3時間後に行われます。

山本選手はクロスカントリーに向けて「後ろから速い選手が来るので、その選手について行く流れになると思う。集団の中で体力を温存していけたら。きついカーブが多いので、転倒しないことがまずは重要。自分の位置を確保するのがポイントかなと思います。頑張ります」と話しています。

【前半ジャンプ結果】1位 クリスティヤン イルベス（エストニア）2位 トーマス レッテネガー（オーストリア）+15秒3位 山本涼太 +19秒ーーーーーーーーーー11位 渡部暁斗 ＋41秒15位 谷地宙 ＋49秒