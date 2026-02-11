STU48が11日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場で、13枚目シングル「好きすぎて泣く」発売記念イベントを開催した。3月4日発売の表題曲「好きすぎて泣く」を、選抜メンバー16人全員で初パフォーマンスした。

ミニライブは、中村舞（26）がセンターのファーストアルバムリード曲「愛の重さ」からスタート。10日にグループ卒業を発表したばかりの石田千穂（23）のセンター曲「息をする心」などを立て続けに披露した。初パフォーマンスとなった新曲「好きすぎて−」について、中村は「好きすぎたからこそ伝えられなかった、初恋のもどかしさや後悔を歌った切ないラブソングになっています」と紹介。自身にとってラストシングルとなる石田は「私はこの楽曲がすっごく好きで、衣装もみんなのかわいさがより増すようなとってもすてきな衣装を作っていただいてます。このシングルを通してグループがもっともっと大きくなれるように、この期間、少しでも自分にできることで恩返しできたらと思います！」とコメントした。

5月30日には、東京・Kanadevia Hallでグループの9周年コンサートの開催が決定したことも発表された。翌31日に同所で卒業コンサートを行う石田は「STU48としての今までの集大成とみんなの魅力がいっぱい詰まったコンサートにするので、みなさん是非遊びに来てください！」と呼びかけた。

今回初めて選抜メンバー入りした新井梨杏（17）は「私は初めてリリースイベントに選抜メンバーとして参加させていただけて本当にうれしかったです」、池田裕楽（22）は「今日は天気が心配でしたが、こうやって川崎に集まってくださって、無事にみなさんのお顔が見られて本当に楽しかったです！」とコメントした。