市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

今夜は濃い霧に注意が必要です。

小野：

雨で湿気が残ったところに気温が下がります。今夜は濃い霧が発生しやすくなります。その霧がはれると、あす12日から15日・日曜日までは天気も晴れとなります。



気象台の週間予報です。

小野：

16日・月曜日からはくもりや雨。15日・日曜日は最高気温16度、4月上旬並みです。





市川：雨も降ったし、雪解けが一気に進みそうですよね。小野：なだれ、落雪、本当に注意してください。市川：あす12日もそうですが、最低気温が0度という日がまだあります。日ごとの寒暖差、一日の気温差、大きいですね。小野：体調の管理はもちろん、朝晩の路面の凍結にもまだまだ注意して下さい。市川：どうして15日・日曜日だけこんなに暖かくなるんですか？

小野：

15日・日曜日の予想天気図を見ますと、寒気はかなり北にあって、北陸には暖かい空気が入ってきます。この低気圧や前線に向かって、南よりの風が吹いてくるので気温が上がる予想なんです。



これが16日・月曜になると…

小野：

雪の目安となる寒気が一気に南下してきて、気温もぐっと下がる見込みです。



市川：

しばらく、気温差に気を付けたいですね。

