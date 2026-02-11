TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢­à¼øÆýÌë¶Ð­á¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò³¨Æüµ­¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û­à¼øÆýÌë¶Ð¤Î¤ªÍ§­á³¨Æüµ­¤ÇÌë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¹©É×¤ò¥·¥§¥¢¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¼ö½Ñ²öÀï¤ò¤ß¤ë¤Î¤¬¤·¤¢¤ï¤»¡×

æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤¯¤ó¤¬Ê©ÂË¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇÌ²¤ë­à¿²ÊÖ¤êÍÞ¤¨¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó­á¤ä¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò¼øÆý»þ¤ËÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ëºÝ¤Î­à¼øÆý¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó­á¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÈÃã¤ä¤Ö¤É¤¦¤Ê¤É¤ÎÌë¿©¤â¾Ò²ð¡£
 



 



¤µ¤é¤Ë¡¢iPad mini¤ä¥Ú¥ó¥·¥ë¤òµó¤²¤Æ¡ÖÌëÃæ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³¨Æüµ­¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¡×¡¢±§Ãè¤ÎËÜ¤òµó¤²¤Æ¡Ö±§Ãè¤ÎËÜ¤Ï»æ¤ÇÆÉ¤à¤Ë¤«¤®¤ë¡ª¤·¤«¤âÌëÃæ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¡¢ÌëÄ¹¤ò¾è¤êÀÚ¤ë»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



¤½¤·¤Æ¡ÖÌëÃæ¥ß¥ë¥¯¤Ê¤«¤Ê¤«°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç³ÊÆ®¤·¤Æ¤ë¤È¤­¡×¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¼ö½Ñ²öÀï¤ò¤ß¤ë¤Î¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¥¢¥Ë¥á¤òÌëÃæÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿²¤Æ¤ë¤È¤­¤Ë¡×¤È¡¢¹ç´Ö¤Ç¤Î°ìÂ©¤Ë³Ú¤·¤à¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

