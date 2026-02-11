【AFCチャンピオンズリーグエリート】ヴィッセル神戸 2−0 FCソウル（2月10日／ノエビアスタジアム神戸）

【映像】70m独走→衝撃ロケット弾

ヴィッセル神戸のFW武藤嘉紀が、衝撃的なスーパーゴールを叩き込んだ。約70mを独走しながら「相手を1人も抜かずに決める」という珍しい一撃が、大きな話題となっている。

2月10日のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）グループステージ第7節で、神戸は韓国のFCソウルとホームで対戦。2−0で快勝し、17日の最終節を前にグループA首位の座をキープした。

スタジアムがどよめいたのは、スコアレスで迎えた68分の先制点だ。自陣ペナルティーエリア手前でボール奪取に成功した武藤は、そのまま一気にドリブルを開始。すると、DF酒井高徳やMF鍬先祐弥らが猛然とスプリントして囮となり、相手DFを引き連れてスペースを作り出す。

この動きでFCソウル守備陣が混乱して誰ひとり武藤にプレスに行けない中、元日本代表の33歳は敵陣ペナルティーエリアに侵入して右足を一閃。強烈な弾丸シュートは左ポストを叩いてゴールネットに突き刺さった。Jリーグ経験もある（C大阪、札幌、京都などに所属）元韓国代表のGKク・ソンユンも必死に横っ飛びしたが、指先でわずかに触れるのが精一杯。失点後は呆然とした表情を浮かべるしかなかった。

この一撃にDAZNで解説を務めた林陵平氏も「きたー！スーパー！」と絶叫。「とんでもないシュートですよこれ。自分で奪ってから運んでこのシュートですからね。あと褒めたいのが、酒井高徳のランニング。これがボールホルダー（武藤）にプレッシャーがかからなかった要因ですしね。でもこのシュート、えげつない。武藤半端ないですね」と、個の力と組織的な崩しを絶賛した。

「森保さん武藤嘉紀をよろしくお願いします」の声も

約70mを独走しながら、相手を1人も抜かずに決め切った珍しいゴールにはファンも驚愕。SNS上では「長い距離をドリブルした後に、あの威力のシュートを打てるのはエグい」「なんか凄すぎて興奮するより引いた」「えぐすぎやろ…」「ありえないって！」「半端ないって」など武藤の個の能力に驚愕の声が殺到し、さらに「チーム全体で走るルートが賢すぎる。ボールホルダーに誰も寄せられなくなってる」「50m超え0人抜きのスーペルゴラッソ」「ゴール前からゴール前までずっとノープレス」「カウンターすらデザインされててエグ」など味方の動きにも称賛で溢れた。

武藤はJ1優勝を果たした2024年に13ゴールを挙げてMVPに輝いたが、昨季は怪我の影響もあり1ゴールと低迷。しかし迎えた2026年は、百年構想リーグの開幕戦に続き公式戦2試合連続ゴールを記録し、完全復活を予感させている。

ちなみに、この試合は日本代表の森保一監督も視察に訪れていた。そのためファンからは、「武藤さんがち日本代表ないすか？」「サプライズで武藤代表呼ぼうや」「森保さん武藤嘉紀をよろしくお願いします」「これマジで森保が武藤の事見に来たんならW杯あるぞ武藤」など、北中米ワールドカップを4か月後に控える中で武藤の2019年以来となる代表復帰への期待も高まっている。

（ABEMA de DAZN／AFCチャンピオンズリーグエリート）

