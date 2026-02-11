【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字のひらがなを当ててみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、趣味の道具から少し抽象的な概念まで、幅広いジャンルの言葉をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの頭の柔らかさが試されます！
□□う
け□□う
□□ぐち
つり□□
ヒント：魚を釣る時に必要な細いものといえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いと」を入れると、次のようになります。
いとう（伊藤／伊東）
けいとう（系統）
いとぐち（糸口）
つりいと（釣り糸）
日本を代表する苗字の「伊藤」や、同じ流れを組むことを指す「系統」の中に、解決の手がかりとなる「糸口（いとぐち）」や、レジャーでおなじみの「釣り糸」が隠れていました。同じ「いと」という響きでも、漢字を当てはめると「糸」そのものを指す場合や、人名、熟語の一部など、その役割は千差万別。言葉のパズルを解きながら、日本語の多様性を改めて実感できる組み合わせでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
