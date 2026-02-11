日本で非常によく見かける苗字の1つから、物事のつながりを示す言葉まで。一見するとバラバラな4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙の引き出しを整理して、全問正解を目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、趣味の道具から少し抽象的な概念まで、幅広いジャンルの言葉をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの頭の柔らかさが試されます！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□う
け□□う
□□ぐち
つり□□

ヒント：魚を釣る時に必要な細いものといえば？

答えを見る






正解：いと

正解は「いと」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いと」を入れると、次のようになります。

いとう（伊藤／伊東）
けいとう（系統）
いとぐち（糸口）
つりいと（釣り糸）

日本を代表する苗字の「伊藤」や、同じ流れを組むことを指す「系統」の中に、解決の手がかりとなる「糸口（いとぐち）」や、レジャーでおなじみの「釣り糸」が隠れていました。同じ「いと」という響きでも、漢字を当てはめると「糸」そのものを指す場合や、人名、熟語の一部など、その役割は千差万別。言葉のパズルを解きながら、日本語の多様性を改めて実感できる組み合わせでした。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)