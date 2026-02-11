『【推しの子】』×「CONVERSE」が初コラボ！ B小町＆苺プロを表現した限定シューズ4型登場
TVアニメ『【推しの子】』と「CONVERSE」によるコラボレーションシューズが、2月13日（金）から、全国の「ABCマート」および公式オンラインストア限定で発売される。
【写真】有馬かなやMEMちょのモデルも！ コラボシューズ全4型
■一部店舗では購入特典も
今回初のコラボレーションとして登場するのは、B小町メンバー（ルビー、有馬かな、MEMちょ）と苺プロダクションのスタッフをイメージした全4型の限定シューズ。
B小町モデルは、厚底仕様の「ALL STAR LIGHT PLTS」をベースに、リボンやフリル、ファットレース、黒×黄の配色など、メンバーの個性を象徴するデザインを採用。作品を象徴する星モチーフの特別タンラベルを配置し、インソールには“B小町×「CONVERSE」”のコラボロゴ、タン裏には各キャラクターのサインがプリントされている。
また、苺プロダクションモデルは汚れが目立ちにくいブラックカラー。名前を書き込めるバックパス風デザインのタン裏や、スタッフを示すクレジットをあしらったかかと、サイリウムをイメージしたスペアシューレースを付属するなど、実用性と特別感を兼ね備えた一足だ。
さらに、一部の店舗および公式オンラインストアでは、対象商品を購入すると、購入モデルに対応した描き下ろしアクリルスタンドがもらえるキャンペーンを実施。推しを足元から応援できる、ファン必見のコラボレーションとなっている。
