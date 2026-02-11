¡Öº£Ç¯¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼Ì¡¡°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÌµ°ÂÂÇ²÷Åê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê11Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼ÌÌïÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤Ë°ÜÀÒ¸å½é¤á¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô6¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ°ÂÂÇ3»°¿¶1»Íµå¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ïºòµ¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1ÈïÃÆ¤ò´Þ¤à·×3¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨4¡¦50¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°5µåÃÄ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂÇ¤¿¤ì¡Ö¶¯¤¯¤ÆÅê¤²¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤«¤é¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î¥À¥¦¥ó¥º¤ò¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯ÀîÀ¥¹¸¤ÈÀµÌÚÃÒÌé¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï137¥¥í¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍî¤Á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÄ¾µå¤ò¡Ë¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£µ®½Å¤Êº¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÊý¤¬¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤Ï¡¢¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÄÌ»»99»î¹ç¤Ç7¾¡9ÇÔ4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦03¤ò»Ä¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥×¥í8Ç¯ÌÜ¡£¡Öº£Ç¯¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë
ÃæÂ¼ÌÌï¤Îºòµ¨ÂÐ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À®ÀÓ
¡¡Áê¡¡¡¡¼ê¡¡¡¡»î¡¡Åêµå²ó¡¡¼º¡¡ÀÕ¡¡ËÉ¸æÎ¨
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ 3¡¡¡¡4¡¡¡¡ 3¡¡ 2¡¡ 4.50
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡ 5 8 1/3 4 4 4.32
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ 2 1 0 0 0.00
¡¡³Ú¡¡¡¡Å·¡¡¡¡ 3 3 2/3 1 1 2.45
¡¡À¾¡¡¡¡Éð¡¡¡¡ 1 2 0 0 0.00