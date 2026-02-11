±©À¸·ë¸¹¤¬Æ´¤ì¤¿É¹¾å¤Î¹ÄÄë¡¦¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáºÊ¤È¥â¥Ç¥ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×
Áª¼ê»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¡Ä!?
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡¢¥¨¥Õ¥²¥Ë¡¼¡¦¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³¤Î¥â¥Ç¥ë»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ¤Î¥ä¥Ê¡¦¥ë¥É¥³¥Õ¥¹¥«¥ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMonte Carlo¡×¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¡£¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³¤¬¥¹¥±¡¼¥È·¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤À¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³¤Ï2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢02Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¸ÞÎØ¡¢10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·àÉ¹¾å¤Î¹ÄÄëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£09Ç¯¤Ë·ëº§¡¢17Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î±©À¸·ë¸¹¤¬Æ´¤ìÂ³¤±¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£