¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×180¥»¥ó¥Á¡ª¥×¥í¿ý»Î¸«½¬¤¤¤Î¿ýÁñÅ¹°÷¤ËÈ¿¶Á¡Ö´°àú¤Ç¤¹ ¤Í¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×
à¥¤¥ó¥Ñ¥Áá¥×¥í¿ý»Î¤ÎÍñ¤¬ÏÃÂê
¡¡°ìÈÌ¿ýÁñ¤ÎÅ¹°÷¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçºêºÚ½ï¤µ¤ó¤¬¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¸³·ë²Ì¤òÊó¹ð¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁÂè42´ü¸å´ü¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¸³¤·°éÀ®¹ç³Ê¤ÎÈ½Äê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢X¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¸³·ë²Ì¤òÊó¹ð¡£¡ÖÈ¾Ç¯¸å¤ËÀµ¼°¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª°éÀ®¹ç³Ê¤È¤Ï¡¢Àµµ¬¹ç³Ê¤Î´ð½à¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥í¿ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î°éÀ®´ü´Ö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¡£°éÀ®²ñ¤Ç¤Î¹Ö½¬¤ä»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ëÂçºê¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤§¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£