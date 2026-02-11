去年8月10日から11日にかけて県内を襲った記録的な大雨。県によりますと、県内の住宅の被害は8625棟にのぼり、熊本市と八代市、甲佐町で計4人が亡くなりました。また熊本市では井芹川に流されたとみられる森下尚治さんの安否が今もわかっていません。県内では各地で土砂崩れや土石流が発生しました。





約3万立方メートルの土砂が住宅街や水田に流れ込んだ八代市興善寺町。県によりますと今も土砂の除去作業が続く一方、新たな土砂の流入を防ぐフェンスを設置する応急工事が行われています。県は将来的に砂防ダムなどを設置するとしていますが、完成の時期は決まっていません。



■地域の人

「何年かかるか分からんですよね。復旧するまで。土砂が入った家の何軒かは家を出てから違うところに住んでいるからやっぱり寂しくなりますね」



1月末の時点で県内では358世帯・836人が仮住まいを続けています。780棟以上の住宅が被害を受けた上天草市。仮設住宅の女性が暮らしていた築150年の家にはがけ崩れで大量の土砂や泥が流れ込んだといいます。



■地域の人

「裏の山の土手が崩れてからその崩れたところを工事してもらえるという話。一日も早く工事に取り掛かっていただけたらですね」



2月11日現在も熊本市と宇城市、美里町の11世帯、30人に避難指示が出ています。半年が過ぎた今もなお、復旧は道半ばの状態が続いています。

