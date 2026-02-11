ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、男子のショートプログラム（ＳＰ）が行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ）が２位につけた。

首位は世界選手権２連覇中のイリア・マリニン（米）で、３位は１０２・５５点のアダム・シャオイムファ（仏）。佐藤駿（エームサービス）は９位、三浦佳生（オリエンタルバイオ）は２２位だった。

原点の「楽しむ」強みに…「技術求め過ぎた」昨季を反省

先に滑った世界王者マリニンが全てのジャンプを決めても、鍵山は「できるものを最大限やる」と冷静だった。４回転―３回転の連続トウループは４・０７の高い出来栄え点（ＧＯＥ）を獲得。ステップはジャッジ９人中８人がＧＯＥで満点をつけた。主に芸術点を評価するプログラム構成点はライバルを上回った。

昨季は多彩な４回転ジャンプを誇るマリニンに翻弄（ほんろう）され、自らの強みを見失った。コーチで父の正和さんは「対抗しようと、技術を追い求め過ぎた」と悔やむ。たどり着いたのは原点の「楽しむ」心だった。幼少期から音楽を聞けば即興で振り付けを考えて踊り、スピンも片方の回転だけでなく、逆回りのスピンを面白がった。そんな遊び心が今のベースを作ってきた。鍵山は今季、「（見る人の）心に届けることを大事にしたい」と語る。

最終滑走だったこの日、冒頭から手拍子が起こり「すごくうれしかった。（観客に）楽しい気持ちでスキップして帰ってもらえるように意識した」。後半のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）が乱れても「全体を見ればできたことの方が大きい。落ち込むようなものじゃない」と思えた。

フリーでは今季初めて４回転フリップを跳ぶ予定だ。打倒マリニンのためではなく、「ここまで頑張ってきたから。調子がいい悪いじゃなく、自分の持つ力を全て出し切りたい」。心のまま、頂上決戦に向かう。（岡田浩幸）

団体戦で貢献した佐藤駿、応援席なく「寂しさ感じた」

佐藤は会心の演技を見せた団体男子フリーから中１日。高いレベルの集中力を持続させるのは、難しいものだ。４回転―３回転の連続トウループは着氷が窮屈な姿勢になり、二つ目が２回転になった。チーム応援席がない個人戦に「寂しさを感じた」とおどけ、「悔しさは残るけど、楽しく滑れた」と振り返った。

仙台市出身。幼少期は同郷の羽生結弦さんと同じリンクで練習し、「まねはできなかったけど、ジャンプとかを参考にして」技術を磨いた。五輪を目指すきっかけは、２０１４年ソチ五輪の羽生さんのショートプログラムをテレビで見て「同じ舞台に立ちたい」と思ったから。大事な試合前には羽生さんの演技の動画を見て、リンクに向かう。

憧れの存在が輝きを放った五輪の舞台で、自身もさらなる成長を誓う。１３日のフリーへ、「（周りの）レベルが高く、色々なものを吸収して次につなげたい」と力を込めた。（岡田浩幸）

本番前に靴が壊れた三浦佳生、言い訳せず

「あっという間に終わってしまった」。五輪の初陣が苦いものとなり、三浦は悔しそうにうつむいた。

冒頭の連続ジャンプは、一つ目の４回転サルコーの回転が抜けて２回転になるミス。その後はトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷したが、後半は４回転トウループで転倒するなどミスがあった。

本番前に靴が壊れるアクシデントがあり、補修して臨んだが、「練習は跳べていた。実力が足りなかっただけ」と言い訳にはせず。「勝負ごと。最後まで諦めずにやっていきたい」と前を向いた。