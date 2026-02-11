石川県が運営する浄水場で油の混入が確認され、県内13市町への水の供給が一時停止した事故。10日は断水への懸念から金沢市で臨時の給水所が設営される事態となりましたが、石川県は11日朝から本格的な原因究明を進めています。



河合 紗花 記者：

「こちらには仮設の水槽が設置されていて、飲料水をくむことができるようになっています」



金沢市は、一部地域で断水の恐れがあるとし、10日午後11時から市内2か所の小学校に給水所を設けました。





住民は：「供給が止まったというので一応、家から連絡あってポリタンク買ってきたんですけど」発端は、白山市にある石川県の鶴来浄水場で見つかった異常でした。リポート・織本 真 記者：「こちら、手取川の取水口です。きのうは、油の臭いがしたということです」

石川県などによりますと、10日午後1時ごろ、手取川の取水口で油の成分が検知されました。



駆け付けた職員も油の臭いを確認し、取水を中止。



10日午後7時には金沢市や七尾市、小松市など13市町への水の供給を停止しました。



これらの市や町では、水道水を自前の水源と、石川県が鶴来浄水場から供給する水「県水」で賄っています。

金沢市で使用される水道水は、この県水が全体の約半分を占め、市民生活のいわば生命線となっています。



県水を絶たれ、断水の懸念が一気に広がりましたが…



石川県・馳 浩 知事：

「水質検査の結果、安全性が確認されたことから」「23時30分ごろから13市町への供給を再開できる見込みとなっています」



供給停止から4時間半。油の濃度がゼロになり、安全性が確保されたとして深夜に給水を再開。



断水は回避され、油が混じった水が給水されるなどの影響もありませんでした。



一夜明けた11日、県水の供給を受ける白山市では…



カフェ店長・小石 麻梨菜 さん：

Q. どうです？実際にこうやってお水が出て

「そうですね、きれいな水が出てくれるっていうことは、ありがたいことなんだなってかみ締めてます」

水がなければ店を開けることができない飲食店は、断水に備えた対策も取っていました。



カフェ店長・小石 麻梨菜 さん：

「なんとかゲットできたのがこれだけでした。もったとしても2、3日ぐらいかなと思うんですけど、どうしようっている感じでしたね」



石川県は11日朝から職員を現地に派遣し、取水口上流の複数の地点で水を採取するなど、本格的な原因究明に乗り出しています。



石川県の保健環境センターで調べたところ、2か所の水で油の臭いが確認されました。

石川県環境政策課・蟹由 宗臣 課長：

「可能な限り原因を突き止めて、皆さんが安心して水を飲めるように対処している」



油の種類の分析には2週間程度かかる見通しで、石川県は引き続き、水質の監視を強化する方針です。

