やっぱり…。ミラノ・コルティナ五輪バイアスロン男子２０キロ（１０日）で銅メダルを獲得後、全世界に浮気を告白し物議を醸したストゥルラホルム・レグライド（２８＝ノルウェー）の渦中の恋人がコメントし、話題となっている。

レグライドはノルウェーの国営放送局「ＮＲＫ」に「６か月前、最愛の人に出会った。世界で一番美しくて優しい人だ。人生の金メダルを獲得したが、３か月前に私は最大の過ちを犯し、彼女を裏切ってしまった。自分が許せないことをして、愛する人を傷つけてしまった時は、それを認めなければならない」と自身の浮気を明かした。

さらに公開謝罪について「私は自分のしたことを世界に伝えることを選んだ。そうすれば、彼女が私にとって本当にどんな存在なのか理解してくれるかもしれない。そうでないかもしれないが、彼女を取り戻すために全力を尽くすべきだと思った」と説明した。

しかしながら、思うようにはいかなかった。ノルウェーメディア「ＶＧ」は渦中の恋人を直撃。「許すのは難しい。世界中の前で愛の告白をした後でも」と拒否。「こんな状況に陥るのは自分で選んだわけじゃないし、こんな状況に陥るのはつらい。私たちは連絡を取り合っており、彼は私の考えを知っています」と、すでに自身の答えをレグライドに伝えてあるという。

メダル獲得同様、難しい挑戦だったと言えそうだ。