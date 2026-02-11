Ｊ１清水は１１日、１４日に行われるホーム開幕戦・京都戦に向けて三保グラウンドで調整を行った。８日のアウェーでの名古屋との開幕戦は敗れたが、大卒ルーキーのＤＦ日高華杜（ひだか・はると、２２）は自身のプロデビュー戦の経験を糧に、初勝利への思いを強くしている。

法大から加入した日高は、名古屋戦で右サイドバックとして先発し、後半２３分までプレー。スタメン入りを知らされたのは前日の７日で、けがで出遅れていたこともあり驚いたという。それでも「チャンスをいただけるということはありがたいですし、やってやろうという気持ちでした」。試合では強肩を生かしたロングスローも見せた。本人は「個人としては、もう少し攻守ともにやれることがあったと思います」を満足せず、「守備では無失点、攻撃では点につなげられるようにしていかないと」と課題を挙げた。

昨季は特別指定選手として、６月２８日の柏戦で右ウィングバックとしてＪ１デビュー。０―２で敗れるほろ苦いデビューだったが、「少しでも距離を空けると相手に突破される。そこからサイドの守備強度を磨いてきました」。積み上げてきた経験については「要所要所で少しは出せたのでは」と手応えを口にした。

吉田孝行監督（４８）も日高を評価。「プレシーズンはけがの影響であまり出られませんでしたが、練習の時から感じていた通り、すごい可能性を秘めている選手です」と期待している。

対戦する京都は昨季リーグ２位。１８得点を記録したＦＷラファエル・エリアス、ＦＷマルコ・トゥーリオ、今季鳥栖から移籍した新井晴樹で形成する３トップは強力だ。日高は「自分のところでは絶対に負けないという気持ちです。ホーム開幕戦で多くの方が応援してくれると思うので、勝利を届けられるよう、しっかり準備していきたい」と勝利への貢献を誓った。（伊藤 明日香）