勝浦町で長年親しまれる老舗料理店に2026年、新たなメニューが登場しました。



そのメニューとはなんと、「熊鍋定食」。



ツキノワグマは一体どんな味なのか、菅原記者が取材してきました。

（菅原記者）

「勝浦川が近いとあって、夏は天然の鮎冬はイノシシや鴨の肉、そして季節を問わず提供される鹿肉」

「ここは、県内外にその名を知られた阿波地美獲あおきです」

「イノシシの牡丹鍋鹿肉の紅葉鍋もいいけど、きょうみたいな寒い日はもっと体が温まるジビエ料理があったらいいのに。え、まさかの熊鍋？」

「こんにちは」

厳重にラップでぐるぐると包まれた熊肉。



勝浦町の老舗料理店に新メニューとして登場した熊鍋定食は1月、お目見えしたばかりです。



自然を愛するこの店のご主人・青木 康明さんは2025年、全国で相次いだ熊による被害のニュースに心を痛めていました。



（菅原記者）

「この熊鍋どうして始めたんですか？」

（阿波地美獲あおき・青木 康明代表取締役（59））

「去年から熊が人里に降りてきて人を襲うようになったから、すごく殺処分されているみたいなんです」

「殺処分されるんだったら、食べて供養してあげた方がいいかなと思って」

「私も初めて今回食べてみたんですけれど、すごくおいしくて。これはお客さんに出してみたいなと思って」



熊を食用として処理するのは難しく、市場にはほとんど出回ることはありません。



このため駆除しても、そのほとんどが廃棄処分になってしまいます。



青木さんは知り合いの猟師のツテをたどり、滋賀や新潟から食用のため血抜きなどの処理がきちんと施された新鮮な熊肉を仕入れています。



（菅原記者）

「これはどの部位なんですか」

（阿波地美獲あおき・青木 康明代表取締役（59））

「これは太もも、内ももです。こちらの脂身が特徴あるんですけれど、脂の溶ける融点がすごく低くて、28度ぐらいと言われているんで、胃もたれもせずあっさりと食べていただけます。しかも甘味もあってすごくおいしいです」



囲炉裏鍋にこんにゃくや人参・エノキなどの野菜。



タレは4種の味噌と数種類の薬味を組み合わせた秘伝の逸品です。



この黄金色の海にまずは野菜たちを泳がせます。

そして、冬の鍋には欠かせません、たっぷりの白菜。



仕上げに色鮮やかな熊肉を約100グラム載せると鍋は一気に華やかに。



火にかける時間は、わずか3分から4分、強火で一気に煮込みます。



いよいよお待ちかね、熊鍋定職の完成です！



（阿波地美獲あおき・青木 康明代表取締役（59）)

「お待たせしました、熊鍋定食です」



（菅原記者）

「ありがとうございます」

こちらが熊鍋定食、5060円から。



あおきの名物、鮎の甘露煮と紅白なますが付いています。



鮎は頭からがぶりとかじりつき骨まで味わえます。



（菅原記者）

「匂いはそんなに獣臭い匂いは全然してこないです。味噌のいい香りが漂ってきます」

「初めて食べる熊鍋、どんな味がするんでしょうか。少しドキドキしますがいただきます」

「甘いです、噛めば噛むほど甘味が出てきます」

「初めて食べる食感で、歯ごたえは牛肉と比べると少し弾力がある感じがします」

「秘伝のみそだれと熊肉が絡んでとっても美味しいです」



（菅原記者）

「ほかの肉と比べて、熊肉のいいところってどんなところですか」

（阿波地美獲あおき・青木 康明代表取締役（59））

「熊肉は高タンパク低脂肪、そしてコラーゲンがたっぷりあるので、女性にもおすすめな肉だと思います」

「牛肉でもなく豚肉でもなく、熊肉の野生の味をぜひ味わってもらいたいです」

（菅原記者）

「熊の獰猛な姿とは違って肉の味はとっても繊細でした」

Ｑ.無理してないですか？

「無理してないです」



（菅原記者）

「熊鍋を食べると、体の中からとってもポカポカしてきました。これならこの寒い冬も乗り越えられそうです」



熊鍋定食は肉の仕入れができる限り、3月中旬ごろまで楽しめます。



必ず予約をお願いしますとのことです。