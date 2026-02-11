「第１０回兵庫ウインターカップ」（１１日、姫路）

３番人気で地元のペースセッティングが、後方から直線で一気に抜け出して重賞初制覇を果たした。２着は同じく地元で２番人気のオマツリオトコが大外を伸びて続き、３着には浦和のオメガレインボーが内ラチ沿いを伸びて入った。

昨年６月にＪＲＡオープンクラスから兵庫へ転入したペースセッティングが、６戦目で重賞初勝利を挙げた。「休養中に放牧先の坂路施設で乗り込んだ成果。帰厩してからはトモの動きが良くなった」と田中一師。２０２３年のシンザン記念・Ｇ３で２着のスピードがよみがえった。

メズメライザーがテンから飛ばし、ペースセッティングは９番手で様子をうかがった。「スタートで滑ったので、折り合いだけ気をつけた。前が競って内はもつれそうなので、外へ出して行った」と下原理。向正面から仕掛けて３角で先団に並び、４角を回ると一気に加速した。

叩き２戦目で初めての姫路にも難なく対応できた。「以前よりもはじけ方が違う。今は３角からいつでも仕掛けられる余裕がある」と下原理。次走は未定。「距離がベストなところで使いたい。他場への遠征も考えてはいる」と田中一師。体質が強化されて、選択の幅が広がった。