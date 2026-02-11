【B2スタッツランキング】得点ランキングはトレイ・ボイドが独走状態…ベテランPGがアシストでチームをけん引

2月7日から9日にかけて、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第19節が開催された。プレーオフ出場を目指す各クラブのスタッツリーダーたちが実力を発揮した。

◆■得点部門1位：トレイ・ボイド（横浜エクセレンス）

得点ランキングは横浜EXのボイドが、1試合平均28.3得点で独走状態となっている。今節はGAME1で34得点、GAME2で27得点をマーク。チームも2試合連続で100点ゲームで快勝し、プレーオフ出場圏内の東地区3位に位置づける原動力となっている。B2平均得点の日本人トップは、1試合平均14.5得点をマークする熊本ヴォルターズの山本翔太。チームも8連勝中で西地区の3位浮上に貢献した。

◆■アシスト部門1位：石川海斗（熊本ヴォルターズ）

アシスト部門は熊本の石川がトップ。今シーズン開幕前に信州ブレイブウォリアーズから熊本に移籍したベテランポイントガードが、1試合平均6.1アシストをマークしチームをけん引する。2位には開幕から好調をキープする岩手ビッグブルズの山際爽吾がつけ、平均5.7アシストを記録。23歳ながら卓越したゲームメークを見せている。





◆■リバウンド部門1位：マックス・ヒサタケ（青森ワッツ）

リバウンド部門で首位に立ったのは青森のヒサタケ。今節の福井ブローウィンズ戦のGAME2ではオフェンスリバウンドを7本を含む19リバウンドを奪取し、平均11.1リバウンドでトップに躍り出た。

◆■スティール部門1位：ケニー・マニゴールト（福島ファイヤーボンズ）

スティール部門は1試合平均2.1スティールを記録している福島のマニゴールト。2位には青森のヒサタケがランクインし、3位には大ベテランのマイケル・パーカー（愛媛オレンジバイキングス）が入った。パーカーは直近5試合で合計8スティールと守備面での活躍も目立つ。

◆■ブロック部門1位：ジョシュ・シャーマ（鹿児島レブナイズ）

ブロック部門では鹿児島のシャーマが平均1.7でトップに君臨。今節の熊本戦の2試合では合計で3ブロックを記録した。同ランキング内で目を引くのは平均1.0で6位につける青森のヒサタケで、リバウンド（1位）、スティール（2位）、各部門で上位にランクインする活躍を見せている。





◆■3ポイント成功率部門1位：パトリック・ガードナー（福島ファイヤーボンズ）

3ポイント成功率は平均41.7パーセントで福島のガードナーがトップに立った。今節の2試合でも合計で10本中5本の50.0パーセントの高確率を記録した。直近10試合では4試合で25得点以上をマークするなど好調を維持している。2位には僅差で信州ブレイブウォリアーズの土家大輝がランクイン。東地区首位争いを演じる2チームを支えるシューターの活躍にも注目だ。

第19節終了時点のスタッツリーダーズ一覧は以下の通り。

◆■第19節終了時点のB2スタッツリーダーズ一覧

【得点】



1位：28.3 トレイ・ボイド（横浜EX）



2位：21.8 クレイ・マウンス（岩手）



3位：19.9 ヨーリ・チャイルズ（神戸）



4位：19.1 アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）



5位：17.2 シャキール・ハインズ（愛媛）

【アシスト】



1位：6.1 石川海斗（熊本）



2位：5.7 山際爽吾（岩手）



3位：5.6 ケニー・マニゴールト（福島）



4位：5.3 藤澤尚之（福井）



5位：5.2 寺園脩斗（神戸）

【リバウンド】



1位：11.1 マックス・ヒサタケ（青森）



2位：11.0 ヨーリ・チャイルズ（神戸）



3位：10.7 パブロ・アギラール（福岡）



4位：10.4 アイザック・バッツ（神戸）



5位：10.3 ミッチェル・ライトフット（熊本）

【スティール】



1位：2.7（2.71）ケニー・マニゴールト（福島）



2位：2.7（2.67）マックス・ヒサタケ（青森）



3位：1.9 マイケル・パーカー（愛媛）



4位：1.7 クレイ・マウンス（岩手）



5位：1.6 アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）

【ブロック】



1位：1.7 ジョシュ・シャーマ（鹿児島）



2位：1.4 マット・ハームス（愛媛）



3位：1.2 ミッチェル・ライトフット（熊本）



4位：1.1（1.11）ナイジェル・スパイクス（奈良）



5位：1.1（1.08）ミッチェル・ワット（愛媛）

【3ポイント成功率】



1位：41.7％（41.71％）パトリック・ガードナー（福島）



2位：41.7％（41.66％）土家大輝（信州）



3位：41.1％ 兒玉貴通（鹿児島）



4位：39.7％ デイボン・リード（福岡）



5位：38.4％ 寺嶋恭之介（青森）

【動画】青森のマックス・ヒサタケが19リバウンドをマーク…2月7日のvs福井ハイライト映像