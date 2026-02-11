ICExが、ニューシングル「Our Story」と「Give Me!」の2曲を2月14日に配信リリース。また、あわせて配信ジャケットと新たなアーティスト写真も公開となった。

今作はユニットに分かれてのリリースとなっており、志賀李玖、中村旺太郎、阿久根温世、千田波空斗によるユニットからは「Our Story」を、筒井俊旭、山本龍人、竹野世梛、八神遼介によるユニットからは「Give Me!」をそれぞれリリースする。

年上ユニットによる「Our Story」は、“大切”な存在が“特別”へと変わっていく瞬間の、育みのラブソングに。年下ユニットによる「Give Me!」は、伝えられない“好き”が胸の中一杯にきらめく瞬間の、片思いのラブソングとなっている。ビジュアル面では、アンティークでレトロな装いに身を包んだ、これまでにない大人な表情が映し出されている。

また、2曲のリリースを記念したYouTube Liveを2月14日21時から実施。あわせて、リリースを記念してPre-add／Pre-saveキャンペーンおよびダウンロードキャンペーンも決定した。ダウンロードキャンペーンでは、メンバーからのメッセージが添えられた“逆チョコ”の特典画像が配布される。Pre-add／Pre-saveは本日から参加可能となっており、詳細は公式ページにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）