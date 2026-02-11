「激アツ!」「平手友梨奈さんもサポに」FC東京のSNS投稿にファン注目
FC東京が11日にクラブ公式X(@fctokyoofficial)を更新し、俳優の神尾楓珠さんに祝福のメッセージを送った。
FC東京サポーターの神尾さんは同日、欅坂46(現櫻坂46)の元メンバーで俳優の平手友梨奈さんと結婚したことをSNSで報告。「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と綴った。
これを受けてクラブは「いつもFC東京を応援してくださっている #神尾楓珠 さん!! ご結婚おめでとうございます!!!!」と投稿。日本代表DF長友佑都とのツーショットも添えている。
ファンからは「おめでとうございます!!」「美男美女すぎる」「末永くお幸せに」「FC東京からアナウンスは激アツ!」「左の人が平手友梨奈??」「是非ともご夫婦で味スタへ」「夫婦でサポーターになってくれたらいいな」「是非平手友梨奈さんも東京サポに」「チームを愛してくれてる有名人の結婚は嬉しいね!」といった声が上がった。
いつもFC東京を応援してくださっている #神尾楓珠 さん!!
