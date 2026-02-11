山形県上山市では五穀豊穣などを願う民俗行事「加勢鳥」が行われ、今年も街が熱気に包まれました。

【写真を見る】奇習・加勢鳥「カッカッカーのカッカッカー！」民俗行事が運ぶ笑顔（山形・上山市）

加勢鳥は４００年以上の歴史を持つ民俗行事で毎年小正月にあわせ行われています。

「加勢鳥」は神の化身とされ、踊り手たちはワラで編まれたケンダイと呼ばれるミノをかぶり演舞を繰り返します。今年は県内外から集まった３８人が「加勢鳥」に扮し街を練り歩きました。

加勢鳥は街に活気をもたらす存在になっていて、観光や帰省などこの時期に合わせ多くの人が上山市を訪れます。

こちらの女性も加勢鳥に魅せられたひとりです。

■「格好いいなと」

東京から（山形県内出身）「小さいころから両親から連れられて何回かお祭りを見に来ててすごく寒そうだけど踊ってる姿が格好いいなといつか私も参加してみたいなと思っていまして、今回そのチャンスがあって参加してみました」

集まった人たちは一年の幸せを願い、「加勢鳥」に勢いよく祝い水をかけていきます。

■加勢鳥たちのホンネは・・・

きょうの県内は最高気温が山形で７．２度となるなど例年に比べ暖かくなりましたが、祝い水の冷たさに声が上がります。

加勢鳥「寒いです。頑張ります」

こちらの加勢鳥は寒さよりも堪えることがありました。

加勢鳥「気温よりも体重が重くて。太っちゃって」

祭りには子どもも多く訪れ、加勢鳥の魅力は次の世代につながっていきます。

父が加勢鳥「迫力があって楽しかったです。将来は僕も加勢鳥やってみたいです」

寒河江市から「水をかけられるところとか寒い中みんな掛け声しながら歌っているのが面白かったです。申し込んだんですけど外れちゃったので来年またリベンジしたいなと思います」

■加勢鳥は国境を超える

トリニダード・トバゴ出身のコシ・レジスさんは、去年に引き続き今年も参加しました。

トリニダード・トバゴ出身 コシ・レジスさん「去年より楽しいです。（去年は）踊りはあんまり知らなかったから、ちょっと心配だったけど、今年はたくさん練習してきましたから大丈夫です！来年も必ずやってみたいと思います」

街には威勢のいい掛け声が響き渡り、踊り手にも観客にも加勢鳥が笑顔を届けているようでした。