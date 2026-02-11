山形県新庄市にゆかりのある直木賞作家・今村翔吾さんが手がけた期間限定のダンスチームの卒業式が行われました。共に汗を流した子どもたちに、今村さんが贈りたかったメッセージとは。

直木賞作家 今村翔吾さん「卒業おめでとうございます」



きょうは期間限定のチーム「羽州ぼろ鳶組」の卒業式。会場では、映像でこれまでを振り返ります。





※踊りの映像「リズム感もなかった子もいるし、悔しくて泣いた子もいっぱいいる。～～新庄の未来は明るいなと」

ダンスチーム「羽州ぼろ鳶組」は、新庄市の開府400周年を盛り上げるプロジェクトとして、おととし7月に結成されました。



元ダンスインストラクターで小説家の今村翔吾さんが手がけ、小学生から高校生までの地元の子どもたちが参加しました。





ダンスは今村さんの小説で新庄藩の火消したちを描いた「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」をモチーフにしたヨサコイです。参加者にはダンス未経験の子どもも多い中、北海道で開催される大会で結果を残すことを目標に練習を続けました。



小説の世界観と重なる言葉を胸に、子どもたちは練習を重ね、ジュニア大会で準優勝を獲得する演技を見せます。



その後も厳しい練習を続け、最後の活動になった「仙台みちのくよさこい祭り」では、堂々たる演舞をみせました。

「ジュニア部門、ジュニア大賞は羽州ぼろ鳶組です！」「きゃ～！！」

■「直木賞とったときよりも喜んでいる」

今村翔吾さん「お世辞じゃなくて最高な時間。子どもらが受賞したとき、直木賞とったときよりも喜んでいる」



期間限定のチームとして走り抜けた1年半。ともに汗を流し、悔しさも喜びも分かち合った仲間との時間は、子どもたちにとってかけがえのない宝物となっていました。





羽州ぼろ鳶組リーダー「苦しくても辛くても、どんなことがあっても絶対に諦めない火消しの心を心の拠り所にして、新たなページへと進みます」



そして今村さんにとっても、子どもたちとの時間は貴重なものでした。

■「助けられたのは今村先生の方」





直木賞作家 今村翔吾さん「イクサガミとか、羽州ぼろ鳶組のアニメ正直しんどいなとか、小説家やっててきついなという時も、みんな頑張っているなと思い出したりもする。実は助けられたのは今村先生の方です」



卒業式のきょう、今村さんが子どもたちに伝えたかったのはこれからのことです。

直木賞作家 今村翔吾さん「これから苦しいことがいっぱいこの世の中あるから、倒れた時に立ち上がる強さを持った子どもたち、大人になってほしいなと思います」



ダンスチームとしての活動は終わるものの、今村さんの思いは、子どもたちの心に伝わっているようでした。