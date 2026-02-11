King & Prince公式SNSに投稿された、新曲「Waltz for Lily」のビハインドフォトに、ファンの歓喜の声が止まらない状況となっている。

■「良すぎて息が止まった…」「これぞKing & Princeっていう気高さが詰まってる」

「Waltz for Lily」は、永瀬廉が出演（吉川愛とのW主演）する映画『鬼の花嫁』（3月27日全国公開）の主題歌としても話題の一曲。先頃、映画の主題歌特別映像も公開され、映画、主題歌ともにいちだんと注目を集めている。

そんなタイミングで、18th Single「Waltz for Lily」Behind the scenes photoのタイトルで、King & Prince公式SNSに投稿された1枚のビハインドフォト。

美しいお花畑のなかで、純白の衣装に身を包んだ永瀬廉と高橋海人（※「高」は、はしごだかが正式表記）が見つめ合って、微笑んでいる。

この写真にファンが激しく反応。

「世界観がもう芸術…。写真1枚で物語が伝わる」

「廉くんと海ちゃんの目が合ってる瞬間尊すぎる…」

「良すぎて息が止まった…」

「これぞKing & Princeっていう気高さが詰まってる」

「こんなにも優しさとキラキラが溢れてるアイドルいますか？？」

「ウェディングフォトかと思った…」

「なんだこの白い天使たちは」

「尊すぎる」

「Behind the scenesでこのクオリティなら、MV本編はどうなっちゃうの？」の声もあり、MVへの期待感は高まる一方だ。