8日に投開票が行われた衆議院選挙で、県内の小選挙区で当選した5人に当選証書が付与されました。



県庁で行われた付与式では、県内5選挙区の当選者のうち新潟1区の内山航さんと2区の国定勇人さんが直接、当選証書を受け取りました。初当選を果たした内山さんは国政に臨む心境を語りました。



■新潟1区・自民 内山航氏

「率直に言ってうれしさよりも緊張感・使命感が勝っているというところでございます。今回やはり大勝を自民党が全国でしましたから、次の選挙ということになれば非常に危機感を私は持っています。地元をしっかり回って、必ず次も勝つという決意で臨戦体制を整えてまいりたいと思います。」



高市政権の人気にも後押しされ、県内小選挙区は自民党の全勝に終わりましたが、当選者は緊張感を高めています。



■新潟2区・自民 国定勇人氏

「非常に高い期待感をいただいての船出ということになります。これが失望に変わることのないように、高市政権一丸となってスピード感を持ってひとつひとつ解決をしていきたい。その一員として、しっかりと頑張っていきたいと思っております。」



政府は、特別国会を18日に召集する見通しです。