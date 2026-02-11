これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越にナダレ注意報が発表されているところがあります。

雨によって雪どけが進むため、積雪の多い地域ではナダレや屋根からの落雪に注意ください。



◆2月12日(木)の天気

雲が多く、スッキリしない天気でしょう。

下越や佐渡では、午後になると次第に雨や雪が降り出す見込みです。



降水確率は30%前後のところが多くなっています。

佐渡市の午後は50%です。





◆12日(木)の最高・最低気温

最低気温は、-1～2℃の予想です。

今朝と同じくらいの冷え込みでしょう。



最高気温は4～7℃の予想で、この時期本来の寒さが続く見込みです。





◆風と波

北西の風または西の風が吹くでしょう。

佐渡ではやや強く吹きそうです。

波は各地ともやや高く、下越と佐渡では2mのち2.5mの予想です。



◆週間予報

13日(金)も下越を中心に雨が降ります。

14日(土)と15日(日)は、各地で日差しが届くでしょう。

16日(月)以降は、再び気圧の谷や寒気の影響を受けて雨や雪の降る日が多くなりそうです。



最高気温は平年並みか高く、雪どけが進みます。ナダレや落雪など雪による災害に注意が必要です。