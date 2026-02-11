小学生に、地元・新潟で働く楽しさを知ってもらおうと仕事体験のイベントが開かれました。



新潟市中央区で開かれた『新潟キッズしごとフェスタ』。職業に触れることで子どもたちに将来について考えてもらおうと開催され、約260人の小学生が19種類の仕事を体験しました。



こちらのブースでは、プログラミングでゲームの作り方を学びました。



■小学4年生

「楽しい！ボールから避けるゲームを作っていた。」

■小学3年生

「どんどん作っていって、動くようになるところ(が楽しかった)。」



工具を使って車のタイヤ交換も。



■体験した子ども

「たのしかった。」

■体験した子ども

「ネジを手でつけるところが楽しかった。」



ネイリスト体験では、真剣な表情でシールを貼りネイルチップを作りました。



■小学3年生

「楽しかった。花をイメージして作った。こうやって作ると分かった。」

■小学3年生

「ピンクを合わせて作った。(ネイリストを)やってみたいと思った。」



■新潟青年会議所 青少年育成委員会 佐藤翔汰委員長

「県外に大人になると出ていく方が多いので、子どものうちに新潟県で働ける選択肢の幅を広げれたらと思い企画した。」



今回が初めての開催で、主催した新潟青年会議所は今後も続けていきたいとしています。