2月14日のバレンタインデーを前に、広島市内のデパートはチョコレートを買い求める客でにぎわっています。



■庭田杏珠 記者

「まもなくバレンタインデーです。きょうは祝日ということもあって売り場はたくさんの人でにぎわっています」



そごう広島店のバレンタイン特設会場は開店直後から、この行列。普段は広島で買えないチョコレートなどを目当てに多くの人が訪れています。





■客「関西で買ったことがあっておいしかったので、ぜひと思って開店に合わせてきました」会場には、色とりどりのチョコレートなど、100を超える国内外のブランドが並びます。人気が高まっているのが、クッキーなどで中身を挟んだ「サンド系チョコレート」。こちらの商品は、カカオをブレンドしたサブレでバタークリームを挟みました。カカオの高騰で去年より価格は1割ほど値上がりしていますが客は増えているといいます。■島根から「島根から来た。おととしも来て楽しかったので今年も来ました（ほかの家族は）いま別のところで買い物していて」家族と合流すると…。■島根から「自分用に買いました。期間限定だったので（客が）並んでいたのでそれで私も並びました」そごう広島店のチョコレートパラダイスは2月15日までです。【2026年2月11日】