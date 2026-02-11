◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム(大会5日目/現地10日)

フィギュアスケート男子シングルショートプログラム(SP)で佐藤駿選手が9位につけ、演技後に自身の滑りを振り返りました。

この日は冒頭の4回転ルッツを完璧に決めるも、続く連続ジャンプでは最初の4回転トウループで着氷が乱れ、後半が2回転トウループに。それでも最後のトリプルアクセル（3回転半）を成功させ、滑走後は胸の前で両手を合わせました。

ショートプログラムを88.70点の9位で終えた佐藤選手。演技後には「出ないかなと思ったが、思ったより点数が出てくれた。(コンビネーションの)トリプルで失敗はあったんですけど、すごく楽しく滑れたかなと思います」と演技を振り返ります。

佐藤選手は日本が2大会連続の銀メダルを手にした団体決勝の男子フリーで、ノーミスの演技で194.86点の自己ベストを記録。この日の滑走後には「団体はチームのみんなが応援してくれてすごく心強かったが、それがなくて寂しさもありながらの演技になった。その分ファンのみなさんの声援が力になって、冒頭のルッツから最後までのびのびと滑れたと思います」と率直な胸の内を明かしました。

現地13日に行われるフリーについて、佐藤選手は「フリーでは思いっきりやるだけなので、しっかり楽しんでこのオリンピックをいい形で終えられればと思います」とコメントしています。