中野栄治元調教師（７２）と根本康広調教師（７０）、加藤和宏調教師（６９）による「ダービージョッキートークショー」が１１日、美浦トレセン内のターフプラザで開催された。

加藤和師は１９８５年にシリウスシンボリ、根本師は１９８７年にメリーナイス、中野元調教師は１９９０年にアイネスフウジンで、それぞれ日本ダービーを制している。ファンからの質問コーナーで「現在、ダービー未勝利のジョッキーで、次にダービージョッキーになるなとか、この人が上手だなと思う騎手を教えてください」と問われた中野元調教師は、坂井瑠星騎手（栗東・矢作）を指名。昨年１１月にフォーエバーヤングを日本調教馬として初めてのＢＣクラシック制覇へ導き、トップジョッキーへ躍り出た坂井へ「基本通りに乗っています。瑠星くんはいい馬に巡り合ってきますので、チャンスをモノにする技術と度胸と勇気があるんじゃないかなと」と期待を寄せた。

加藤和師は「僕のなかにはいません」と回答。その一因に世界のトップジョッキーの来日が増えた指摘。「先輩を何とかしようという根性のある子が見当たらない」と奮起を促した。一方、定年引退を控える根本師は「手前みそだけれども、ウチの長浜鴻緒」と厩舎に所属する２０歳の愛弟子の名を挙げた。２４年３月にデビューした若手。「まだまだ気が弱いところがあるんですけれど、いいものを持っています。苦労しながら、上に行けるようなお手馬が出てくれば面白いんじゃないですかね」と目を細めていた。