フリーアナウンサーの神田愛花（45）が11日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。NHK時代に学習したことを明かす場面があった。

この日は「第6回常識王決定戦」が行われ、神田はフリーアナウンサー軍団のリーダーとして参戦。漢字の正しい書き順を競うゲームになると、フリーアナウンサー軍団の中川安奈は「帰国子女なので漢字はちょっと自信ないんですけれども、そのために漢字ドリルをやってきました」と予習をしてきたと明かした。

「小学校の1026文字ちゃんと復習してきたんで」と胸を張り、「ぽかぽか」チームの「ハリセンボン」近藤春菜は「どれも出なきゃいいのに」と言い放って笑わせた。

中川と同じく元NHKの神田は「ちなみに私1年目の時に、NHKアナウンサーになってすぐの年は、漢字ドリルをまずやらされました」と意外な告白。

「漢字が読めなかったので」と話すと、MCの「ハライチ」澤部佑は「読めなかったんでしょ、自分が」と神田だけなのではないかと疑った。神田は中川に「漢字ドリルよね」と確認し、中川も「やります、やります」とうなずいていた。