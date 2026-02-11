俳優・鈴木福さんの妹で、俳優の鈴木夢さんが自身のインスタグラムを更新。新しい宣材写真を公開しました。今年20歳を迎える鈴木さんは、大人っぽさを意識した装いを披露しています。



【写真を見る】【 鈴木夢 】 新しい宣材写真を公開 「今年20歳になるので、大人っぽく。を意識してみました」 白シャツからクールなジャケットまで





鈴木さんは「宣材写真が変わりました。アイコンも変えました。事務所のホームページには他の写真も載ってるので、見てみてください」と投稿。さらに「前回のとまた雰囲気違いますよね、今年20歳になるので、大人っぽく。を意識してみました」とコメントし、新しい宣材写真に込めた思いを明かしています。







今回公開された宣材写真では、白いシャツを着た落ち着いたポートレートや、淡い黄色のニットセーターと白系のパンツ姿、さらに黒のジャケットとストライプ柄のパンツという多彩なスタイリングが披露されています。白を基調としたスタジオでの撮影で、さまざまな表情や衣装を通して鈴木さんの新たな魅力を引き出しています。







特に白いシャツを着た写真では、黒髪との対比が印象的で、穏やかながらも凛とした表情が目を引きます。また、黒のジャケットとストライプパンツの組み合わせでは、より大人っぽい雰囲気と自信に満ちた姿勢が感じられます。



この投稿に、「夢ちゃん素敵 大人っぽくなってきたね」「ビューティーって感じでステキです」「カッコいい系も雰囲気がまた全然違って素敵」「もうこんなに大人になってたなんてビックリ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】