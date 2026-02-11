上司からパワハラを受け石川県能美市の職員が自ら命を絶った問題。市の体制や調査に問題はなかったのでしょうか。専門家に聞きました。



10日、緊急会見を開いた石川県能美市の井出市長。



去年10月、能美市の総務部の職員が上司からのパワハラを苦に、自ら命を絶っていたこを明らかにしました。

第三者委員会の報告書によると、パワハラを行っていた上司は去年4月に管理職に昇任。



自ら命を絶った職員を含む3人の職員を「残業三兄弟」というあだ名をつけて呼び、その3人は4月の時間外勤務が37時間を超えていました。

亡くなった職員は5月末と6月初めに「 最近死にたいと考えている。業務が回らない」と同僚に相談。



8月25日には無断欠勤し、家族に保護されたときには正常な様子ではなかったということですが、翌日には家族の意向を押し切り、出勤していたということです。



その後、別の上司との面談やカウンセリングが行われましたが、勤務状態は変わらず、去年9月30日に同僚が上司のハラスメントを総務課に申し立てました。

そして10月2日に聞き取り調査が始まりましたが、亡くなった職員は調査に応じずその翌日、自ら命を絶ちました。



市の対応に問題はなかったのか。



自治体などのハラスメント対策を行う専門家は…



日本ハラスメント協会・村嵜 要 代表理事：

「具体的に死にたいっていうような話が出ている時点で、一般的にはすぐに休職させてあげるのが一番理想的でして、やっぱりずっと我慢してきて、それを打ち明けること自体も相当、悩んだ末のことだったと思うので」



さらに、不可解な点があると指摘します。

日本ハラスメント協会・村嵜 要 代表理事：

「あくまでこれは一般的な話になるんですけど、ハラスメントで悩んでて調査が開始されると、やっと調査が開始されたというところで、ひとつ安心につながったりもするんですけども、今回のケースでいうと、調査の開始翌日っていうところだったので、そこはすごく気になるところ。調査が開始するまでのプロセスに、市側として何か問題はなかったのか」



そして、もしハラスメントを受け悩んでいる人に対しては、記録をとり続け、通報窓口や信頼できる方に相談してほしいとしています。

