ICExが、2月14日に配信シングル「Our Story」と「Give Me!」2曲のリリースを発表した。あわせて、新ビジュアルと配信ジャケット写真も公開した。

今作はユニットに分かれてのリリースとなっており、志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗によるユニットからは「Our Story」を、筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介によるユニットからは「Give Me!」をそれぞれ発表。年上ユニットによる「Our Story」は、“大切”な存在が“特別”へと変わっていく瞬間の、育みのLOVEソングになっているという。対する年下ユニットによる「Give Me!」は、伝えられない“好き”が胸の中一杯にきらめく瞬間の、片思いのLOVEソングに仕上がっているとのこと。

「Our Story」

「Give Me!」

さらに、2曲のリリースを記念したYouTube Liveを2月14日21時から実施されることも発表された。あわせて、リリースを記念した「Pre-add / Pre-saveキャンペーン」および「ダウンロードキャンペーン」の実施も決定。「ダウンロードキャンペーン」では、メンバーからのメッセージが添えられた“逆チョコ”の貴重な特典画像がプレゼントされる。Pre-add / Pre-saveは本日から参加可能となっているため、詳細はICEx公式ページを確認の上、参加していただきたい。

◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert “ICEx School”＞ 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年3月22日（日）開場16:30／開演17:30

詳細：https://icex.jp/contents/983352

◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”＞ 2026年3月31日（火）東京・豊洲PIT

＜1部＞open 14:30 / start 15:30

＜2部＞open 18:00 / start 19:00

詳細：https://icex.jp/contents/1003642