indigo la End¡¢¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖDaphnis records¡×¤è¤êÂè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥«¥°¥é¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡õMV¸ø³«·èÄê
indigo la End¤¬¡¢ÀîÃ«³¨²»¤¬Sony Music LabelsÆâ¤ËÀßÎ©¤·¤¿¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖDaphnis records¡×¤è¤êÂè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥°¥é¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤¬2·î13Æü20»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢indigo la End¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Ë¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥í¥Ã¥¯¤òº£¤Î·Á¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ½ÐÍè¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀîÃ«³¨²»¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ë¿Ì¡²è¤ò¤Þ¤À¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¾¡¼ê¤Ë¼çÂê²Î¤òºî¤Ã¤¿ÌÑÁÛ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶ÊÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹½À®»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️ÀîÃ«³¨²» ¥³¥á¥ó¥È
Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¥¢¥Ë¥á²½¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¤Ê¤È»×¤¤¡¢¾¡¼ê¤Ë¼çÂê²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¤è¤¯¤ä¤ëÌÑÁÛ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÁÆ¬¤Î¥À¡¼¥¯¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤«¤éÆÍÇ¡°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë½Ö´Ö¤¬¤Þ¤µ¤Ëindigo la End¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¥ª¥ë¥¿¥ÊÀ¤òº£¤Ë¾º²Ú¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À§ÈóÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡Ö¥«¥°¥é¡×¤Ï¡¢5·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë9ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËþ¤Á¤¿»ç¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãONEMAN TOUR 2026 ¡Ö»ç¤Ë¤Æ¡×¡ä¤Î³«ºÅ¤â5·î30Æü¤è¤ê·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️indigo la End 9th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËþ¤Á¤¿»ç¡Ù
2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://ile.lnk.to/260520AL
¢¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¥«¥°¥é¡×
2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë0»þÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¡§https://ile.lnk.to/kagura
¢¨ÇÛ¿®³«»Ï¤Þ¤Ç¤ËApple Music¤Þ¤¿¤ÏSpotify¤Ç³Ú¶Ê¤ò»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤ÆÄº¤¯¤È¡¢¡Ö¥«¥°¥é ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡×¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(CD+GOODS+PHOTOBOOK)¡¡ ¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨BOX»ÅÍÍ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¡õ¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯Æ±º
¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A(CD¡ÜBlu-ray¡ÜPHOTOBOOK)¡¡ ¡ï7,150¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨indigo la End 15th Anniversary Special Series #Final ÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÖÌë¤ÎÍõ¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¢¨¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ
£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B(CD¡ÜDVD¡ÜPHOTOBOOK)¡¡ ¡ï7,150¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨indigo la End 15th Anniversary Special Series #Final ÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÖÌë¤ÎÍõ¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¢¨¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ
¤ÄÌ¾ïÈ×(CD)¡¡ VVCL-2912¡¡¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÆÃÅµ¾ðÊó
¡ãÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡ä
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥é¥ó¥À¥à¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Sony Music Shop
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§¡Á2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ãÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ä
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡¦±þ±çÅ¹¡ÊÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁáÌÜ¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷BOX¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ä
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤Þ¤¿¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¾¦ÉÊ¤òºÊñ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥¯»ñºà¤Î³°Áõ¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÇºÊñ¤·¡¢ÇÛÁ÷ÅÁÉ¼¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ËÄ¾ÀÜÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤¿·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥ÈÅêÈ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï1ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥ÈÅêÈ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÆÃÅµ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÇÛÁ÷Ãæ¡¦ÇÛÁ÷¸å¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±ø¤ì¡¢ÇËÂ»¤Ë¤è¤ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¸ò´¹¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¾ðÊó
Daphnis records¡Ê¥è¥ß¡§¥À¥Õ¥Ë¥¹¥ì¥³¡¼¥º¡Ë
½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§indigo la End¡¦Îé»¿
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¡§@daphnis_records
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡§@daphnis_records
¢§Daphnis records ¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼
https://www.instagram.com/reel/DUKADEND5U8dv4gixL1rSOX5bm1xYEfVmmbcrM0/?igsh=MWViaDU2Y2lmdm1rOQ==
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡indigo la End ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡indigo la End¡¡X¡¡
¢¡indigo la End Instagram¡¡
¢¡indigo la End TikTok¡¡