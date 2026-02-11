辻ちゃん長女・希空（のあ）、変形スカートから美脚ちらり「着こなせるのすごい」「美しい」と反響続々【TBS AKASAKA COLLECTION】
【モデルプレス＝2026/02/11】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。
【写真】辻ちゃん長女「着こなせるのすごい」変形スカート姿
◆希空、変形スカート姿披露
ミニスカートとロングスカートをアシンメトリーに組み合わせたユニークなデザインのボトムスから美しい脚をのぞかせた希空。ランウェイでは、笑顔を封印しクールに闊歩した。このランウェイを受け、ネット上では「着こなせるのすごい」「美しい」「可愛すぎる」「参考になる」などと反響が上がっている。
◆「TBS AKASAKA COLLECTION」テーマは「SWEET AKASAKA」
バレンタイン直前の赤坂を舞台に開催された「TBS AKASAKA COLLECTION」。同局系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）や「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の豪華キャストが集結したほか、村重杏奈、山下幸輝、なごみらがランウェイを闊歩。さらには、しなこによるパフォーマンスも実施された。MCは丸山礼、サブMCはTBSアナウンサーの南後杏子が務めていた。（modelpress編集部）
