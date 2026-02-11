HYが、現在配信中の新曲「Swing Swing Heart」のMVを公開した。

今作は、Hey! Say! JUMP伊野尾慧と松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』の挿入歌で、新里英之（Vo, G）がドラマのために書き下ろした楽曲。優しく包み込むようなメロディーや心にそっと寄り添ってくれる歌詞が魅力的で、新里は「恋をして近づいては離れていく中で気づいていく自分の思い、揺れ動く心を歌にしました」とコメントしており、バレンタインに向けてもぴったりのラブバラードになっているという。

MVでは、『SWING』＝揺れる恋心をブランコで表現。すれ違ったり、たまに息が揃ったり、恋心に揺れる2 ⼈の気持ちと重ね合わせて描かれている。さらに今回はアニメーションも描かれ、イラストや手書きのペイントタッチで雲やキャラクターが登場し、ポップで可愛らしいMVに仕上がっているとのこと。

さらに現在、ドラマにちなんでHYのメンバーが選曲する「お昼休みに聴きたい50分間のラブソングプレイリスト」も各配信サイトにて展開中だ。

◾️ドラマ『50分間の恋人』 ABC テレビ・テレビ朝日系全国ネット2026年1月18日スタート

毎週日曜よる10時15分

※放送終了後、TVer で見逃し配信 U-NEXT、Prime Video でも全話配信 公式 HP：https://www.asahi.co.jp/50min/

公式 X ：@drama_50min

公式 Instagram：@drama_50min

公式 TikTok：@drama_50min

公式 LINE アカウント：@abc_drama

TVer 番組ページ：https://tver.jp/series/srpbldzfq7 ▼キャスト＆スタッフ

出演 伊野尾慧 松本穂香

味方良介 秋元真夏 黒田光輝 田村健太郎 中田クルミ 田畑志真 おいでやす小田

／高橋光臣 木村多江

脚本 春日小春（P-inc.）

監督 金井純一 中村圭良

音楽 fox capture plan

主題歌 「ハニカミ」 Hey! Say! JUMP（ストームレーベルズ）

挿入歌 「Swing Swing Heart」 HY（UNIVERSAL MUSIC／ASSE!! Records）

プロデューサー 山下浩司 宮本日奈美（ABC テレビ）

島本講太（ストームレーベルズ）

植田博樹（P-inc.）

森田美桜 箱森菜々花（AOI Pro.）

制作協力 AOI Pro.

制作 ABC テレビ、ストームレーベルズ、博報堂

◾️＜HY 25th Anniversary『BEST!! Special TIME TRIP』＞ 2026年2月23日（月・祝）開場 16:00／開演17:00予定

東京ガーデンシアター

◾️＜新里英之ソロプロジェクト「Hide’s Music Story 〜Chapter3〜」＞ 2026年

6月6日（土）東京・渋谷Duo MUSIC EXCHANGE

6月7日（日）宮城・誰も知らない劇場

6月14日（日）福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ

6月27日（土）愛知・JAMMIN’

6月28日（日）大阪・246 LIVEHOUSE GABU

7月11日（土）沖縄・ミュージックタウン音市場

全日程 開場 17:00 /開演 18:00

FC先行受付中

◾️＜HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night＞ 開催⽇：2026年3⽉20⽇（⾦・祝）、21⽇（⼟）、22⽇（⽇）

会場：沖縄県総合運動公園 多⽬的広場

時間：

[DAY1]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定）

[Special Night(3 ⽉ 20 ⽇のみ開催)]19:30 開場／20:00 開演／21:00 終演（予定）

[DAY2・DAY3]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定） 出演者 ※五⼗⾳順掲載

アイナ・ジ・エンド／ありんくりん（GREEN STAGE）／⽯井⻯也／HY／岡崎体育／尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI)／肝⾼の阿⿇和利／⽊村カエラ／きゃりーぱみゅぱみゅ／コブクロ／Suchmos／C&K／Chevon／DA PUMP／TRF／Neil／FRUITS ZIPPER／MASA MAGIC（GREEN STAGE／YURIYAN RETRIEVER／Little Glee Monster イベント公式HP：https://skyfes.net/

チケット一般販売中：https://skyfes.net/contents/topics/ticket