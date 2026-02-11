HY、日10ドラマ『50分間の恋人』挿入歌「Swing Swing Heart」MV公開。バレンタインにもぴったりな可愛らしいMVに
HYが、現在配信中の新曲「Swing Swing Heart」のMVを公開した。
今作は、Hey! Say! JUMP伊野尾慧と松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』の挿入歌で、新里英之（Vo, G）がドラマのために書き下ろした楽曲。優しく包み込むようなメロディーや心にそっと寄り添ってくれる歌詞が魅力的で、新里は「恋をして近づいては離れていく中で気づいていく自分の思い、揺れ動く心を歌にしました」とコメントしており、バレンタインに向けてもぴったりのラブバラードになっているという。
MVでは、『SWING』＝揺れる恋心をブランコで表現。すれ違ったり、たまに息が揃ったり、恋心に揺れる2 ⼈の気持ちと重ね合わせて描かれている。さらに今回はアニメーションも描かれ、イラストや手書きのペイントタッチで雲やキャラクターが登場し、ポップで可愛らしいMVに仕上がっているとのこと。
さらに現在、ドラマにちなんでHYのメンバーが選曲する「お昼休みに聴きたい50分間のラブソングプレイリスト」も各配信サイトにて展開中だ。
◾️「Swing Swing Heart」
2026年1月19日（月）リリース
配信：https://HY.lnk.to/SSH
※日10ドラマ『50分間の恋人』挿入歌
▼プレイリスト情報
『50分間のラブソングプレイリスト』
新里英之：https://hy.bio.to/50min_shinzato
仲宗根泉：https://hy.bio.to/50min_nakasone
名嘉俊：https://hy.bio.to/50min_naka
許田信介：https://hy.bio.to/50min_kyoda
◾️ドラマ『50分間の恋人』
ABC テレビ・テレビ朝日系全国ネット2026年1月18日スタート
毎週日曜よる10時15分
※放送終了後、TVer で見逃し配信 U-NEXT、Prime Video でも全話配信
公式 HP：https://www.asahi.co.jp/50min/
公式 X ：@drama_50min
公式 Instagram：@drama_50min
公式 TikTok：@drama_50min
公式 LINE アカウント：@abc_drama
TVer 番組ページ：https://tver.jp/series/srpbldzfq7
▼キャスト＆スタッフ
出演 伊野尾慧 松本穂香
味方良介 秋元真夏 黒田光輝 田村健太郎 中田クルミ 田畑志真 おいでやす小田
／高橋光臣 木村多江
脚本 春日小春（P-inc.）
監督 金井純一 中村圭良
音楽 fox capture plan
主題歌 「ハニカミ」 Hey! Say! JUMP（ストームレーベルズ）
挿入歌 「Swing Swing Heart」 HY（UNIVERSAL MUSIC／ASSE!! Records）
プロデューサー 山下浩司 宮本日奈美（ABC テレビ）
島本講太（ストームレーベルズ）
植田博樹（P-inc.）
森田美桜 箱森菜々花（AOI Pro.）
制作協力 AOI Pro.
制作 ABC テレビ、ストームレーベルズ、博報堂
◾️＜HY 25th Anniversary『BEST!! Special TIME TRIP』＞
2026年2月23日（月・祝）開場 16:00／開演17:00予定
東京ガーデンシアター
◾️＜新里英之ソロプロジェクト「Hide’s Music Story 〜Chapter3〜」＞
2026年
6月6日（土）東京・渋谷Duo MUSIC EXCHANGE
6月7日（日）宮城・誰も知らない劇場
6月14日（日）福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ
6月27日（土）愛知・JAMMIN’
6月28日（日）大阪・246 LIVEHOUSE GABU
7月11日（土）沖縄・ミュージックタウン音市場
全日程 開場 17:00 /開演 18:00
FC先行受付中
◾️＜HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night＞
開催⽇：2026年3⽉20⽇（⾦・祝）、21⽇（⼟）、22⽇（⽇）
会場：沖縄県総合運動公園 多⽬的広場
時間：
[DAY1]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定）
[Special Night(3 ⽉ 20 ⽇のみ開催)]19:30 開場／20:00 開演／21:00 終演（予定）
[DAY2・DAY3]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定）
出演者 ※五⼗⾳順掲載
アイナ・ジ・エンド／ありんくりん（GREEN STAGE）／⽯井⻯也／HY／岡崎体育／尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI)／肝⾼の阿⿇和利／⽊村カエラ／きゃりーぱみゅぱみゅ／コブクロ／Suchmos／C&K／Chevon／DA PUMP／TRF／Neil／FRUITS ZIPPER／MASA MAGIC（GREEN STAGE／YURIYAN RETRIEVER／Little Glee Monster
イベント公式HP：https://skyfes.net/
チケット一般販売中：https://skyfes.net/contents/topics/ticket
