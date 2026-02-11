「日プ新世界」ディーン・フジオカが国民プロデューサー代表に決定【PRODUCE 101 JAPAN 新世界】
【モデルプレス＝2026/02/11】日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の国民プロデューサー代表として、ディーン・フジオカの参加が決定した。
【写真】LAPONE、男女グループ混合の全員集合ショット
◆「日プ新世界」ディーン・フジオカが国民プロデューサー代表
今回、国民プロデューサー代表として解禁されたディーンは、世界を舞台に、俳優、ミュージシャン、プロデューサーとして活躍するアーティスト。アジアを拠点にドラマ、映画、TVCFなど多彩な作品に出演し、2014年には北米ドラマ『The Pinkertons』にも参加するなど、グローバルに活動の幅を広げている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN」とは
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。（modelpress編集部）
