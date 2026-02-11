「ずっと無難ヘア」は卒業ーー！【40・50代】にドンピシャ♡「きちんと見えウルフ」

無難なヘアスタイルに飽きてきたなら、トレンド感のあるウルフスタイルを取り入れてみて。上品さと軽やかさを両立させた「きちんと見えウルフ」なら、40・50代の大人女性にも馴染みそうです。今回は、大人の魅力を引き立ててくれそうな「きちんと見えウルフ」をピックアップします。

動きをプラスしたプチウルフ

毛先に動きをプラスした遊び心のあるウルフボブ。レイヤーを入れすぎず、まとまりやすく仕上げています。@kitadani_koujiroさんは「時間をかけたくないけど、たまにはお洒落に見せたい！ そんな方、チャレンジしてみて下さい！」とコメントしています。

すっきり軽やかなウルフボブ

こちらのウルフヘアは、パツっとボブをベースに、ウルフのシルエットを取り入れています。@nico_saki.0420さんは「かなり軽めなスタイルに」とコメント。いつものヘアスタイルを今っぽい印象にチェンジしたい人にもおすすめです。

エレガントな印象の長めウルフ

@rico_salonさんが「ピンクでちょっとエレガントなウルフ」と紹介しているヘアスタイル。ふんわりとした丸みのあるシルエットと、ピンク系のカラーが女性らしい印象です。重さを残した長めのウルフヘアは、落ち着いた印象で大人世代にもぴったりです。

こなれ感のあるショートウルフ

こちらのショートウルフは、後頭部のボリューム感と首元のくびれがポイント。メリハリのあるシルエットによって、こなれ感が演出されています。ボーイッシュになりやすいショートヘアも、ウルフなら程よく女性らしさをキープできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@nico_saki.0420様、@rico_salon様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri