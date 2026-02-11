三月のパンタシアが、2025年に東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にて開催した＜三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE -多彩透明なブルーだった-＞のライブ音源を2月18日に配信リリースすることを発表した。アーティスト活動開始10周年を記念したベストアルバムをひっさげたワンマンライブの音源が初解禁となる。

また、過去にパッケージのみ収録となっていた過去2公演の音源配信も決定した。2月25日には＜三月のパンタシア LIVE 2024 -ブルーアワーを飛び越えて-＞を、3月4日には＜三月のパンタシアLIVE2021 -物語はまだまだ続いていく-＞を配信。

『三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE -多彩透明なブルーだった-』

ライブ音源配信に先駆け、2月14日20時より三月のパンタシア公式YouTubeチャンネルにて、「青春なんていらないわ(三月のパンタシア LIVE 2024 -ブルーアワーを飛び越えて-)」ライブ映像を公開する。

なお三月のパンタシアは、3月28日にCHiCO (CHiCO with HoneyWorks)とヒトリエを招いて、自主企画イベント＜三月春のパン(タシア)祭り 2026 -フレンズの春-＞を開催する。チケットは現在発売中だ。

◾️『三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE -多彩透明なブルーだった-』

2026年2月18日（水）リリース ▼収録曲

01 day break

02 はじまりの速度

03 パステルレイン

04 ピンクレモネード

05 三月がずっと続けばいい

06 花冷列車

07 幸福なわがまま

08 101

09 四角運命

10 僕らの幸福論

11 星の涙

12 群青世界

13 フェアリーテイル

14 ゴールデンレイ

15 ピアスを飲む medley ver.

16 スノーノワール medley ver.

17 完璧彼女 medley ver.

18 ビタースイート medley ver.

19 恋はキライだ

20 花に夕景

21 夜光

22 青に水底

23 青春なんていらないわ

24 街路、ライトの灯りだけ

25 愛の不可思議

26 醒めないで、青春

27 ランデヴー

28 LuMiNA

29 ノンフィクション

◾️『三月のパンタシア LIVE 2024 -ブルーアワーを飛び越えて-』

2026年2月25日（水）リリース ▼収録曲

01 薄明

02 花に夕景

03 ソーダアイス

04 パステルレイン

05 アイビーダンス

06 フェアリーテイル

07 レモンの花

08 四角運命

09 はじまりの速度

10 ユアソング

11 醒めないで、青春

12 青春なんていらないわ

13 ランデヴー

14 マイワンダー

15 春嵐

16 街路、ライトの灯りだけ

17 March

18 ゴールデンレイ

19 ピアスを飲む

20 三月がずっと続けばいい

◾️『三月のパンタシアLIVE2021 -物語はまだまだ続いていく-』

2026年3月4日（水）リリース ▼収録曲

01 101

02 ピンクレモネード

03 フェアリーテイル

04 恋はキライだ

05 パインドロップ

06 キミといた夏

07 夜光

08 ミッドナイトブルー

09 day break

10 はじまりの速度

11 青春なんていらないわ

12 醒めないで、青春

13 幸福なわがまま

14 三月がずっと続けばいい

15 ランデヴー

16 たべてあげる

17 幸せのありか

18 街路、ライトの灯りだけ

◾️＜三月春のパン(タシア)祭り2026 -フレンズの春-＞ 日時：2026年3月28日（土）16:30開場 / 17:30開演

会場：東京・Spotify O-EAST

出演アーティスト：三月のパンタシア / CHiCO（CHiCO with HoneyWorks） / ヒトリエ ▼チケット

料金（前売）：￥7,700（税込／ドリンク代は別途必要） ＜各プレイガイド受付URL＞

イープラス：https://eplus.jp/phantasia26/（電子チケット）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/phantasia26/ Pコード：311-688（電子チケット)）

ローソンチケット：https://l-tike.com/phantasia26/ Lコード：75770（電子チケット)）

キョードー東京：https://kyodotokyo.com/phantasia26（電子チケット)）

※受付枚数：お1人様4枚までご購入可能 ▼お問い合わせ

キョードー東京 TEL：0570-550-799（平日11:00-18:00 / 土日祝 10:00-18:00）