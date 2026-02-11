今年の花粉は多くなる予想で、花粉症の方には大変な春になりそうです。

花粉の量というのは、前年の夏の気象条件が影響します。多くなる気象条件としては「気温が高く」「日照時間が多い」「雨が少ない」夏です。

2025年の夏は、このすべてが当てはまりました。つまり、少なくなる要素がありません。気象会社のウェザーニュースが発表している「花粉の飛散量予測」をみてみます。





愛知･岐阜･三重は平年比よりも多い予想に…

東海3県は、去年に比べてどのくらいなのか。

【花粉の飛散量（去年比）】

愛知：133％

岐阜：258％

三重：91％

三重は去年に比べて90%程度なんですが、これは去年が大量飛散だったからです。

では、平年に比べてどれぐらいかというと…

【花粉の飛散量（平年比）】

愛知：116％

岐阜：144％

三重：139％

飛散開始の予想は、2月中旬で、いつ本格飛散が始まってもおかしくないといえます。

「スギ」「ヒノキ」のピークはいつ？

そして、スギ花粉のピークは、3月上旬から中旬です。その後、4月上旬から中旬にかけてヒノキのピークがやってきます。



また、特に多くなるのは「晴れて気温が高い日」「風が強い日」「雨がやんだ翌日」です。

名古屋では、きょう雨が降ったため、明日は雨上がりで飛散量が多くなります。風も強い予想です。さらに、今週末は気温が高いため多くなるでしょう。来週末以降もさらに気温が上がるので、注意が必要です。

では、どういった対策をすればいいのか…

「ウール製品」に注意を

「今からマスク・薬の服用」「ウール製品を避ける」「規則正しい生活習慣」

症状が出る前から薬を飲んでおくと、ピーク期間をずらせたり、シーズンを通して症状が軽くなると言われています。



また、ウール製品は静電気が花粉を吸着し、繊維の奥まで花粉が入ってしまうので避けた方がいいでしょう。



そして、睡眠をしっかりとって規則正しい生活習慣を送ることで、正常な免疫機能を保てるそうです。花粉症の方対策は今のうちから対策を行っておくと良さそうです。