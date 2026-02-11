大阪城で、2026年も「名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP」の開店が決定。

最新の劇場版公開時期に合わせ、2026年3月6日(金)〜8月31日(月)の期間限定でMIRAIZA大阪城1Fの大阪城本陣にて開催されます。

大阪城本陣「名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP」

販売期間：2026年3月6日(金)〜8月31日(月)

実施店舗：MIRAIZA大阪城1F 大阪城本陣

営業時間：9:00〜17:30(フードコーナーは9:30〜17:30)

休業日：期間中なし

戦国衣装を身にまとったキャラクターと、ネオン中華飯店の2つのテーマで展開されるスペシャルショップです。

コナンの世界観を存分に表現した催事限定コラボフードも販売されます。

店内には記念撮影可能なフォトスポットもあり、ファン必見のスペシャルショップ☆

※2026年3月6日(金)〜3月8日(日)の期間は混雑緩和のためLINEアカウントを使用した事前予約制(抽選)となります。

メインビジュアル

大好評の戦国時代の衣装を身にまとった描き下ろしビジュアルもさらにパワーアップ。

江戸川コナン、灰原哀、工藤新一、毛利蘭、安室透が戦国衣装で登場します。

戦国シリーズ2026（かるた）

2026年の戦国テーマは「かるた」

戦国×かるたが織りなす、和の世界が展開されます。

勇ましくもどこか可愛いキャラクターたちの姿に注目☆

アクリルスタンド

価格：江戸川コナン・灰原哀 各2,200円(税込)、工藤新一・毛利蘭・安室透 各2,750円(税込)種類：戦国衣装の5キャラクター

戦国衣装のキャラクターがアクリルスタンドで登場。

サイズは等身大で、迫力のある仕上がりです。

御朱印帳

価格：1,980円(税込)

大阪城本陣らしい和のデザインの御朱印帳。

コナンファンの御朱印集めにもぴったりです。

ちょいでか缶バッジ

価格：各660円(税込)

複数キャラクター展開で、コレクション性も高いアイテムです。

スクエアマグネット

価格：各660円(税込)

戦国デザインのマグネットで、冷蔵庫などに飾れます。

ミニコンテナ（かるた）

価格：1,320円(税込)

かるたデザインのミニコンテナは小物収納に便利。

デスク周りの整理にも使えます。

御朱印帳（かるた）

価格：1,980円(税込)

かるたデザインの御朱印帳で、和の世界観が楽しめます。

マスキングテープ（かるた）

価格：880円(税込)

かるたデザインのマスキングテープで、手帳やノートのデコレーションに。

クリアファイル（かるた）

価格：440円(税込)

かるたデザインのクリアファイルで、書類整理に便利です。

アクリルキーホルダー（かるた）

価格：各660円(税込)

複数キャラクター展開で、バッグやポーチに付けて楽しめます。

トレーディングアクリルマグネット（かるた）

価格：単品 各770円(税込)／BOX 5,390円(税込)

全種コンプリートも楽しめるトレーディングアイテム。

BOX購入で全種類揃えられます。

トレーディング缶バッジ（かるた）

価格：単品 各550円(税込)／BOX 3,850円(税込)

複数買いでコレクション性が高まる缶バッジです。

ネオン中華飯店シリーズ

ようこそ、ネオンきらめく中華飯店へ。

ネオンの光に包まれたキャラクターたちの表情が魅力的です。

マスキングテープ（中華飯店）

価格：880円(税込)

ネオン中華飯店デザインのマスキングテープです。

クリアファイル（中華飯店）

価格：440円(税込)

ネオン中華飯店デザインのクリアファイルです。

ぬいぐるみポーチ

価格：各1,980円(税込)

キャラクターのぬいぐるみがポーチになった実用的なアイテム。

小物入れとしても使えます。

ミニコンテナ（中華飯店）

価格：1,320円(税込)

ネオン中華飯店デザインのミニコンテナです。

スタンプブック

価格：1,980円(税込)

大阪城本陣での思い出を残せるスタンプブック。

イベントの記念になります。

クリアミニうちわ

価格：1,320円(税込)

夏場に活躍するクリアミニうちわ。

デザイン性も高く、コレクションアイテムとしても人気です。

トレーディングアクリルマグネット（中華飯店）

価格：単品 各770円(税込)／BOX 3,850円(税込)

ネオン中華飯店デザインのトレーディングアイテムです。

Tシャツ

価格：各3,300円(税込)

ネオン中華飯店デザインで、着て楽しめるTシャツ。

普段使いにもイベント参加にも最適です。

※一部商品は、購入個数に制限がございます。

テイクアウトフード

ネオン中華飯店をイメージしたテイクアウトメニューも充実しています。

豚角煮まん

価格：1,080円(税込)

本格的な味わいの豚角煮まん。

ジューシーな豚角煮がたっぷり入っています。

点心2種盛り

価格：756円(税込)内容：もも饅頭/ごま団子

デザート感覚で楽しめる点心2種盛り。

甘くてもちもちの食感が魅力です。

杏仁ミルク

価格：880円(税込・アクリルストローチャーム付き)

まろやかな杏仁ミルクドリンク。

ドリンク1杯のご購入でアクリルストローチャームが必ず1つ付いてきます。

タピオカベリージャスミンティー

価格：880円(税込・アクリルストローチャーム付き)

ベリーの甘酸っぱさとジャスミンティーの香りが楽しめます。

タピオカ黒糖ミルク

価格：880円(税込・アクリルストローチャーム付き)

黒糖の深い甘みとミルクのコクが絶妙です。

マンゴープリンミルク

価格：880円(税込・アクリルストローチャーム付き)

マンゴープリンをミルクに溶かした贅沢なドリンクです。

抹茶バニラソフト

価格：756円(税込)

抹茶とバニラのミックスソフトクリーム。

和洋折衷の味わいが楽しめます。

風の女神ソフト

価格：756円(税込)

爽やかな風をイメージしたソフトクリームです。

タイガーソフト

価格：756円(税込)

チョコレートとバニラの組み合わせが楽しめるソフトクリームです。

アクリルストローチャームは全10種。

ドリンクがなくなり次第、配布は終了となります。

アクリルスタンドコースター

価格：各770円(税込)販売場所：フードコーナーのみ

毎年大好評の、ドリンクを置くとキャラクターと一緒に写真が撮れるアクリルスタンドコースター。

記念撮影に最適なスーベニアグッズです。

スーベニアカップ

価格：660円(税込)販売場所：フードコーナーのみ

今年はドリンクカップがスポッと入るスーベニアカップも新登場。

フード1個ご購入につき、アクリルスタンドコースター及びスーベニアカップを合わせて2個までご購入が可能です。

イベント限定ノベルティ

お買い上げ金額に応じて、限定ノベルティがもらえます。

トレーディングクリアフィルム

条件：イベントグッズコーナー・フードコーナーにて3,000円(税込)ご購入ごとに1袋プレゼント内容：2枚1組封入・ブラインド仕様

種類はお選びいただけません(ランダムでのプレゼント)。

ノベルティ紙コースター

条件：フードコーナーにてフードとスーベニアグッズをセットでご購入ごとに1枚プレゼント

フード＋スーベニアのセット購入でもらえる限定ノベルティです。

ノベルティステッカー

条件：イベントグッズコーナーにて対象食品を3点お買い上げごとに1枚プレゼント対象食品：プリントサブレ、プリントえびせんべい、缶入り金平糖、ジャスミンティ缶、緑茶缶

対象食品をまとめ買いするともらえるノベルティです。

ここでしか手に入らない限定グッズと、コラボフードが一堂に集結。

戦国かるた＆ネオン中華飯店の2つのテーマで、コナンの世界観を存分に楽しめます。

フォトスポットで記念撮影も可能で、思い出作りにも最適です。

大阪城本陣「名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年3月6日(金)〜8月31日(月)の期間限定です。

Q. 事前予約は必要ですか？

2026年3月6日(金)〜3月8日(日)の期間は混雑緩和のためLINEアカウントを使用した事前予約制(抽選)となります。それ以降は予約不要です。

Q. どんなグッズが販売されますか？

戦国かるたデザインとネオン中華飯店デザインの2種類のテーマで、アクリルスタンド、缶バッジ、Tシャツ、ぬいぐるみポーチなど多数のグッズが販売されます。

Q. フードメニューはありますか？

豚角煮まん、点心2種盛り、杏仁ミルク、タピオカドリンク、ソフトクリームなど、ネオン中華飯店をイメージしたテイクアウトメニューが楽しめます。

Q. 営業時間は？

9:00〜17:30(フードコーナーは9:30〜17:30)です。期間中の休業日はありません。

