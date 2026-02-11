アメリカの人気テレビキャスターの母親が行方不明となっている事件。当局が事情を知っているとみられる人物を拘束したと報じられましたが、その後、釈放されたとも伝えられていて情報が錯そうしています。

玄関にゆっくりと近づく覆面姿の人物。腰に銃のようなものがみえます。別の映像には、カメラを何かで覆い隠すような場面も。

1日から行方不明となっているアメリカNBCテレビの人気キャスター、サバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん。FBI＝アメリカ連邦捜査局などがナンシーさんの自宅に現れた人物の映像を公開した数時間後、CBSテレビなどは当局が重要参考人とみられる人物の身柄を拘束したと報じました。

ただ、その後、一部のメディアが、この人物が釈放されたと伝えるなど情報が錯そうしています。

今回の事件では、複数のメディア宛てに日本円でおよそ9億円にのぼるナンシーさんの身代金を要求するメッセージが届いたということです。

サバンナ・ガスリーさん

「母を返してほしい。私たちは（身代金を）支払う」

これまでのところ、ナンシーさんの居場所はわかっておらず、当局が捜査を続けています。