¡Ú ¾®Ìø¥ë¥ß»Ò ¡Û ¡Ö2»þ´Ö¶¯¤Î»õ¤Î¼ê½Ñ¡×¡¡½Ñ¸å¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤òÊó¹ð¡¡¡Ö±¦¤Î¼ð¤ì¡ÄËØ¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö´°¼£Ëø¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!!¡×
²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£µîÇ¯5·î¤«¤éÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»õ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿·Ð²á´Ñ»¡¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï2·î9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢»Å»ö¤òÍ¥Àè¤·¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¡ÖñÙ¤·ñÙ¤·¡¡¿¤Ð¤·¿¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡±¦²¼±ü¤Î»õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2»þ´Ö¶¯¤Î»õ¤Î¼ê½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅê¹Æ¡£
¡ÖÄ¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¡»ä¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¿½ô°¤Îº¬¸»¤ò¡¡¤ä¤Ã¤ÈÂà¼£¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¤«¤é2Æü¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ñ¸å¤Î¾ÃÆÇ¡¡·Ð²á´Ñ»¡¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö±¦¤Î¼ð¤ì¡ÄËØ¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢»õ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±¦Â¦¤ÎËË¤ò¼Ì¤·¤¿²èÁü¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¼ê½Ñ¸å¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄË¤ß»ß¤á¤ÎÌô¤ò1¾û°û¤ó¤À¤À¤±¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê½Ñ¸å¤Î°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¡ÖÀèÀ¸¤ÎÃúÇ«¤ÇÀ¿¼Â¤Ç¡¡¤½¤·¤Æµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»õ²Ê°å»Õ¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°¼£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À¿ô¤«·î¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö´°¼£Ëø¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!!¡×¤È¡¢º£¸å¤Î»õ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û