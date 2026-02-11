µÞ»à¤ÎÃç´Ö¤Ë¤µ¤µ¤°¡Ö¶â¡×¡¡¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡¦¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¥Ü¥È¥ó
¡¡µÞ»à¤·¤¿Ãç´Ö¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥óÃË»Ò20¥¥í¤Ç¡¢26ºÐ¤Î¥è¥Ï¥ó¥ª¥é¥Õ¡¦¥Ü¥È¥ó¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤¬¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÇÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯12·î¤ËÌÁÍ§¤Î¥·¥Ù¥ë¥È¥°¥È¥ë¥à¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ó¤µ¤ó¤¬27ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·¤ò¸«¾å¤²¤Æ»Ø¤µ¤·¡ÖÈà¤È¤È¤â¤Ë¥ì¡¼¥¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥±¥ó¤µ¤ó¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¿´¶Ú±ê¤Ë¤«¤«¤ê¡¢24Ç¯¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¹ç½ÉÃæ¤Ë»àµî¤·¤¿¤È¹ñºÝ¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥óÏ¢¹ç¤¬È¯É½¤·¤¿¡£DPAÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥Ü¥È¥ó¤¬È¯¸«¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ÏÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡20¥¥í¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤Ç¥Ü¥È¥ó¤ÏÎÏ¶¯¤¤³ê¤ê¤È¡¢¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤´°àú¤Ê¼Í·â¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Á°²óËÌµþÂç²ñ¤Ç»Í¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿±ÑÍº¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Í¥¹¡¦¥Ù¡¼¤¬°úÂà¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤À¤¬¡¢¶¯¹ë¤Î·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥Ü¥È¥ó¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¼é¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤ÈË´¤Í§¤Ø»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë