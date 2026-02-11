中道改革連合は１１日、野田、斉藤両共同代表の後任を選ぶ代表選を「１２日告示、１３日投開票」の日程で行うことを決めた。

いずれも立憲民主党出身の小川淳也元幹事長（５４）（当選８回）、階猛・元総務政務官（５９）（同）が立候補を表明した。

野田氏は党本部で開いた議員総会で、公示前から１１８議席減の４９議席に終わった衆院選の惨敗を陳謝した。その上で、代表選を巡り、「苦しく困難な道かもしれないが、覚悟を持って手を挙げてくれると大変ありがたい」と呼びかけた。

総会後、小川、階両氏はそれぞれ記者団に代表選への出馬意向を明らかにした。小川氏は「新たな魅力を放つ野党第１党を作っていく」と述べ、階氏は「国民の支持が集まるよう全力を尽くす」と語った。一方、泉健太・立民元代表は「機が熟していない」として不出馬を明言した。

代表選は１２日に告示され、立候補者による共同記者会見を行う。執行部は立候補に必要な推薦人について、１０人とする案を示したが、「告示までに推薦人を集める時間がない」などと異論が噴出し、今回に限って不要とすることにした。

投開票は１３日の議員総会で行われる。党所属衆院議員の計４９票で争われ、決選投票は行わない。新代表の任期は来年３月まで。