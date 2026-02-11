“白昼堂々”覆面2人組が宝石店襲撃…犯行撮影の女性「警察呼んで」　店員が反撃も根こそぎ貴金属を強奪し逃走　ロンドン警視庁が捜査

ハンマーのようなもので宝石店のショーウィンドーをたたき割る男。

これは覆面をかぶった2人組が白昼堂々、イギリス・ロンドンにある宝石店を襲撃する一部始終を捉えた映像です。

事件が起きたのは、1月31日午前10時半過ぎのことでした。

手荒な犯行を捉えた映像には、さらに続きがありました。

犯人の1人はハンマーのようなものでガラスをたたき割ると、強引にガラスを剥がし始めました。

すると、もう1人がショーウィンドーに並ぶ貴金属を次々と奪い、青い袋の中に入れていきます。

映像には、一連の犯行を撮影していた女性が「警察を呼んで、警察を呼んで、もうやめて」と助けを求める声も記録されていました。

店員は、店の中から箱のようなもので犯人を押しのけようと抵抗しますが、相手はお構いなし。

ガラスを窓枠から引き剥がし、貴金属を根こそぎ強奪。

こうして犯行を終えた2人組は走って逃げていきました。

被害に遭った宝石店は45年以上にわたってこの地で営む家族経営の店でした。

ロンドン警視庁は、犯行に使われたとみられる車を押収し捜査を進めていますが、2人の逮捕には至っていません。

ロンドン警視庁は、目撃者からの情報提供を求めるとともに、窃盗事件として2人の行方を追っています。