“白昼堂々”覆面2人組が宝石店襲撃…犯行撮影の女性「警察呼んで」 店員が反撃も根こそぎ貴金属を強奪し逃走 ロンドン警視庁が捜査
ハンマーのようなもので宝石店のショーウィンドーをたたき割る男。
これは覆面をかぶった2人組が白昼堂々、イギリス・ロンドンにある宝石店を襲撃する一部始終を捉えた映像です。
事件が起きたのは、1月31日午前10時半過ぎのことでした。
手荒な犯行を捉えた映像には、さらに続きがありました。
犯人の1人はハンマーのようなものでガラスをたたき割ると、強引にガラスを剥がし始めました。
すると、もう1人がショーウィンドーに並ぶ貴金属を次々と奪い、青い袋の中に入れていきます。
映像には、一連の犯行を撮影していた女性が「警察を呼んで、警察を呼んで、もうやめて」と助けを求める声も記録されていました。
店員は、店の中から箱のようなもので犯人を押しのけようと抵抗しますが、相手はお構いなし。
ガラスを窓枠から引き剥がし、貴金属を根こそぎ強奪。
こうして犯行を終えた2人組は走って逃げていきました。
被害に遭った宝石店は45年以上にわたってこの地で営む家族経営の店でした。
ロンドン警視庁は、犯行に使われたとみられる車を押収し捜査を進めていますが、2人の逮捕には至っていません。
ロンドン警視庁は、目撃者からの情報提供を求めるとともに、窃盗事件として2人の行方を追っています。