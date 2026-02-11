90席、爆速Wi-Fiも

モントリオール・トルドー国際空港の公式SNSアカウントがカナダのエア・イヌイットが、「ボーイング737-800カーゴコンビ（貨客混載）型」をモントリオール-クージュアク線に就航したと投稿。それとともに、このモデルの機内の様子も投稿しています。737-800のカーゴコンビ型はこれが世界初登場とのことです。

ボーイング737-800は日本でもJAL（日本航空）やANA（全日空）をはじめ、多くの航空会社が用いているモデルで、旅客機タイプはおおむね150席から180席級となります。737-800カーゴコンビ型は、客室前方が5つのパレットを積載できる貨物室、後方が90席を設置した客席となっているのが特徴です。なおこの機体には、スターリンク搭載の機内Wi-Fiなどの最新客室設備も備えているとのことです。

エア・イヌイットは737-800カーゴコンビを、737-200の後継機として運用する計画としています。