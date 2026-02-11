いよいよ県勢選手たちが大舞台に挑みます。日本勢のメダルラッシュが続くミラノ・コルティナオリンピック。村上市出身の平野歩夢選手ら『スノーボードハーフパイプ』に出場する県勢選手が練習を公開しました。



メダルラッシュに沸く日本列島。いよいよ多くの県勢選手が出場する『スノーボードハーフパイプ』が始まります。



日本時間11日午後6時30分から予選が行われる女子では、前回大会 銅メダルの妙高市出身・冨田せなと、新潟市の高校に在籍している工藤璃星が登場。



さらに、12日午前3時30分から予選が始まる男子は、妙高の専門学校で学ぶ山田琉聖が出場します。



そして、1月の大会での複数箇所の骨折が心配される村上市出身の平野歩夢。驚異の回復力で復帰した平野でしたが、ケガの影響はあるようで･･･。



■村上市出身 平野歩夢選手(27)

「痛みもまだある状態なので、慎重にあまり無理せず滑っている感じ。」



満身創痍(そうい)も、いまできる最高の自分を 最高の舞台で表現します。



「戻れる可能性はゼロではなかったので、それが1%でもあるなら諦めずにやり切りたかった。限界を乗り越えられるような滑りは、自分自身もしたいと思っているので頑張りたい。」