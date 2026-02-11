「ご主人お茶目」中村江里子、夫とのスタイル抜群ショットに反響！ 「仲が良いご夫婦」「最高な人生」
フリーアナウンサーの中村江里子さんは2月10日、自身のInstagramを更新。夫とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
この投稿にファンからは、「全部おいしそうです！」「すてきなコートにすてきな着こなし」「ご主人おちゃめ」「すてきな仲が良いご夫婦」「きゃーすてき過ぎます」「バルトさんの江里子さんの好き好きが、あふれています」「最高な人生」「お洋服長持ちですね〜」との声が寄せられました。
「好き好きが、あふれています」中村さんは「友人ファミリーとランチへ」とつづり、8枚の写真と2本の動画を投稿。1〜3枚目では、夫とのツーショットを公開しました。白いコートを着用した中村さんと、グレーのジャケット姿の夫。2人ともスタイルの良さが際立つ全身ショットです。
「週末はご夫婦水入らずですね〜」中村さんは2日の投稿で、「キッチンで飲みながら、いろいろつまんでいます」とつづり、夫とキッチンで食事をする様子を公開。コメントでは、「なんとぜいたくな」「いつもすてきなご夫婦ですね」「週末はご夫婦水入らずですね〜」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)