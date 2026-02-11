仰天告白が波紋　ノルウェー代表が銅メダル獲得後に浮気懺悔　母国紙は“場違い”と猛反発「全てが間違っている」【冬季五輪】

バイアスロンで銅メダルを手にしたレグライド。彼の発言が波紋を呼んでいる(C)Getty Images

衝撃的な発言だった。現地時間2月10日、ミラノ・コルティナ五輪のバイアスロン男子20キロが行われ、ノルウェーのストゥルラホルム・レグライドは、銅メダルを獲得。競技直後のインタビューで、自身の“浮気”を告白したのだ。

涙ながらに想いが溢れた。ノルウェーの公共放送『NRK』で全国中継された競技後のフラッシュインタビューで、銅メダルを手にした心境を問われた28歳は「ある人に伝えたいことがある」と切り出し、半年前に僕は人生最愛の人に出会った。世界で最も美しく、素晴らしい人だ。しかし3か月前、僕は人生最大の過ちを犯し、彼女を裏切ってしまった」と懺悔。自身の不貞を公にしたのである。

インタビュアーがうろたえる中、「1週間前に彼女に打ち明けた。この1週間は人生で最悪の日々だった」「多くの人が私のことをこれまでとは違う目で見るようになるだろうが、私には彼女しか見えていません。ここ数日、スポーツは二の次だった」と続けたレグライド。当人としては最愛の人への不誠実を認め、自分の襟を正しそうとしたのだろう。

ただ、競技とは無関係な告白は、国内で批判の的となっている。ノルウェー放送局『TV2』のスポーツコメンテーターであるミナ・フィンスタッド＝バーグは「場違い」と糾弾。個人的に解決すべきだったとの見解を示している。

「残念でならない。チームメイトがオリンピックデビューを飾り、金メダルを獲得したその日なのに。いまや彼の不貞行為だけが、多くの人々の記憶に残ることになっている」